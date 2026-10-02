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Franța: Cel puțin 400 de școli au rămas închise după ce protestele elevilor împotriva măsurilor de austeritate au devenit violente

Peste 400 de licee și instituții de învățământ din Franța rămân închise vineri, în urma protestelor elevilor, care au degenerat în confruntări violente, incendieri și sute de rețineri la nivel național. Mișcarea a început din cauza lipsei acute de profesori și a stării degradate a școlilor și s-a extins rapid în întreaga țară.
Franța: Cel puțin 400 de școli au rămas închise după ce protestele elevilor împotriva măsurilor de austeritate au devenit violente
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 oct. 2026, 08:54, Știri externe
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Ministrul Educației, Edouard Geffray, a declarat că puțin peste 400 de școli și alte instituții de învățământ vor fi închise vineri, notează Reuters

În timpul manifestațiilor, 625 de persoane au fost reținute, după ce acesta a căpătat un caracter violent. 

Protestele au loc pe fondul disputelor privind viitorul buget al Franței. Guvernul pregătește un program de economii de 54 de miliarde de euro, în condițiile în care încearcă să limiteze cheltuielile și deficitul bugetar.

Sindicatele contestă măsurile și solicită, între altele, salarii mai mari și condiții de muncă mai bune pentru angajații din sectorul public.

Incendieri și atacuri asupra profesorilor

În Saint-Denis au fost folosite artificii și gaze lacrimogene în timpul confruntărilor. La Nantes, un incendiu izbucnit după ce un tomberon a fost incendiat s-a extins la clădirea liceului Nelson Mandela. 

La liceul Victor Hugo din Marsilia, directorul, directorul adjunct și alți doi angajați au fost atacați și stropiți cu benzină. În Auchel, un director de liceu profesional a fost rănit la ureche de un proiectil pirotehnic și transportat la spital.  

Bilanț grav: zeci de polițiști și sute de elevi răniți

În urma violențelor, 83 de polițiști și jandarmi au fost răniți în altercații, iar cel puțin 119 elevi și membri ai personalului școlar au suferit răni. 

În încercarea de a detensiona criza, ministrul Édouard Geffray are programate vineri întâlniri de urgență cu sindicatele din educație, asociațiile de părinți, organizațiile de elevi și reprezentanții Consiliului Național al Vieții Școlare, declarând că își propune să transforme dialogul în progrese. 

Criza a căpătat și o dimensiune politică, întrucât surse apropiate premierului Sebastien Lecornu au susținut că serviciile de informații au indicat într-o celulă de criză că protestele ar fi fost instigate de politicieni ai stângii radicale, în special din formațiunea Franța Nesupusă (LFI). 

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