Trump amenință Iranul după atacul din avionul Flydubai: „Vor fi loviți foarte tare”

Declarația vine în timp ce mai multe țări încearcă să stabilească motivul pentru care copilotul a atacat comandantul aeronavei în timpul zborului, scrie Euronews.

Trump: „Vor fi loviți foarte tare”

Întrebat la Casa Albă dacă Iranul a fost implicat în incident, Trump a răspuns că, „pe baza a ceea ce aude”, răspunsul ar fi afirmativ, dar a precizat că investigația este în desfășurare. Când a fost întrebat dacă Statele Unite vor riposta în cazul în care Teheranul va fi găsit responsabil, președintele american a transmis un avertisment direct.

„Vor fi loviți foarte tare, nu vă faceți griji”, a spus Trump. Președintele american nu a prezentat însă dovezi publice care să demonstreze o legătură între Iran și atacul din avion. Ancheta internațională este în desfășurare.

Avertismentul vine pe fondul unei prezențe militare americane sporite în Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor citate de Euronews, Statele Unite au trimis sisteme suplimentare Patriot în Arabia Saudită și Qatar, iar portavionul USS Theodore Roosevelt se îndreaptă spre regiune.

Avionul a pierdut mii de metri în câteva zeci de secunde

Incidentul a avut loc miercuri, la bordul zborului Flydubai FZ1073, care transporta 174 de persoane de la Dubai la Tel Aviv. Copilotul l-ar fi atacat și înjunghiat pe comandantul indian Smit Machchhar. În timpul confruntării, avionul a intrat într-o coborâre extrem de abruptă și a pierdut peste 14.000 de picioare, aproximativ 4.300 de metri, în mai puțin de un minut.

Comandantul rănit a reușit să deschidă ușa cabinei. Pasagerii au intervenit și l-au imobilizat pe atacator, iar membri ai unui echipaj de rezervă aflați la bord au contribuit la stabilizarea aeronavei. Avionul a efectuat apoi o aterizare de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită.

Ancheta încearcă să stabilească motivul atacului

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au deschis o anchetă pentru a determina dacă incidentul a avut legătură cu o activitate teroristă sau dacă a fost planificat în prealabil.

Copilotul se află în custodia autorităților, iar identitatea sa nu a fost făcută publică. Israelul susține că acesta este cetățean oman, însă autoritățile din Oman, Emiratele Arabe Unite și compania flydubai nu au confirmat oficial această informație.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că suspectul ar fi trecut printr-un proces de radicalizare islamistă. Autoritățile continuă însă să investigheze motivul atacului, iar mai multe scenarii rămân analizate. Flydubai a suspendat zborurile către Israel în urma incidentului.