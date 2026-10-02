AI produce deja bani serioși, dar există o problemă uriașă: doar 13% din companii reușesc să-l scaleze

Studiul a analizat răspunsurile a 1.050 de directori și lideri seniori din 13 țări din Europa, Statele Unite și China. Cercetarea a fost realizată în august 2026, potrivit BearingPoint.

Companiile văd deja rezultate financiare

Aproape trei sferturi dintre organizațiile care au implementat AI spun că au obținut deja un impact măsurabil asupra veniturilor sau costurilor. Aproximativ patru din zece raportează atât creșteri ale veniturilor, cât și reduceri de costuri.

Problema apare la trecerea de la proiectele individuale la implementarea la scară largă. Doar 13% dintre organizații spun că și-au extins complet inițiativele AI în conformitate cu planul de afaceri inițial. Aproape trei sferturi fie au redus amploarea proiectelor, fie au obținut un nivel de implementare inferior celui anticipat.

Costurile scad mai repede decât cresc veniturile

Cele mai clare rezultate financiare apar în zona reducerii costurilor. Dintre organizațiile care au implementat AI, 24% spun că au obținut deja reduceri de costuri de cel puțin 10%. Pentru 2030, proporția celor care anticipează o reducere de cel puțin 10% urcă la 35%.

În cazul veniturilor, rezultatele sunt mai modeste. Doar 4% dintre organizațiile care au implementat AI raportează în prezent creșteri ale veniturilor sau ale valorii serviciilor de cel puțin 10%.

Pentru 2030, 22% se așteaptă să atingă acest nivel. În același timp, AI este integrat tot mai profund în activitatea companiilor. Ponderea organizațiilor care spun că AI este integrat în majoritatea operațiunilor a crescut de la 7% în 2025 la 11% în 2026.

Reglementarea și sistemele vechi blochează extinderea

Potrivit studiului, principalele probleme nu mai țin exclusiv de tehnologie. Reglementarea este indicată drept principal obstacol în extinderea proiectelor AI. Urmează integrarea cu sistemele și procesele IT vechi. Datele reprezintă o altă problemă. 54% dintre directori consideră datele de calitate și de încredere esențiale pentru extinderea AI.

Un alt detaliu este relevant: mai puțin de o treime dintre organizații evaluează formal posibilitatea de a scala un proiect înainte de lansarea acestuia. Astfel, unele companii descoperă abia după ce un proiect funcționează că nu îl pot integra ușor în restul organizației.

AI creează și o nouă problemă pentru angajați

Studiul identifică și un efect care va deveni tot mai important. 62% dintre organizațiile analizate estimează că AI a creat deja o capacitate excedentară de personal de cel puțin 10%. Pentru 2030, proporția ajunge la 94% în estimările respondenților.

Asta nu înseamnă automat concedieri. Companiile trebuie să decidă cum vor folosi timpul eliberat prin automatizare și cum vor redistribui angajații către activități cu valoare mai mare. În paralel, apar nevoi pentru competențe noi, inclusiv în guvernanța AI, administrarea agenților autonomi și proiectarea modului în care oamenii și sistemele AI lucrează împreună.