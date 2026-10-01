SEC propune noi reguli pentru custodia criptomonedelor de către fondurile de investiții din SUA

Potrivit unui comunicat al autorității, noile reglementări urmăresc să stabilească un cadru mai clar pentru custodia activelor digitale deținute de fonduri și consilierii de investiții.

SEC propune un cadru pentru custodia activelor crypto

Președintele SEC, Paul Atkins, a declarat că noile reguli ar urma să ofere fondurilor de investiții și consilierilor financiari o modalitate clară de a respecta legislația atunci când gestionează și păstrează active crypto, potrivit Reuters.

„Noile reglementări ar oferi un cadru de reglementare clar pentru custodia activelor crypto”, a transmis Atkins într-o declarație.

Potrivit acestuia, propunerea ar crea o cale conformă cu legislația pentru consilierii de investiții și fondurile care dețin astfel de active, într-un domeniu în care, până în prezent, autoritatea consideră că au existat incertitudini.

SEC vrea reguli mai clare pentru fondurile care dețin criptomonede

Propunerea vine în contextul în care activele digitale au devenit tot mai prezente în sectorul financiar american, iar administratorii de fonduri trebuie să respecte cerințe privind păstrarea și protejarea activelor clienților.

Custodia reprezintă modul în care activele unui fond sunt păstrate și protejate, inclusiv prin intermediul unor entități specializate. În cazul criptomonedelor, această activitate presupune particularități suplimentare, având în vedere natura digitală a activelor și utilizarea portofelelor și a cheilor criptografice.

SEC susține că noile reguli ar putea oferi participanților de pe piață mai multă claritate cu privire la obligațiile pe care le au atunci când gestionează active crypto în cadrul reglementărilor federale privind valorile mobiliare.

Propunerea este parte a eforturilor autorității americane de a clarifica modul în care legislația privind valorile mobiliare se aplică sectorului activelor digitale.