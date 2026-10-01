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Revolta liceenilor din Franța scapă de sub control. O școală a luat foc

Fum negru deasupra orașului Nantes: un liceu cu 1.700 de elevi a luat foc în plin protest. Liceele și universitățile sunt blocate în aproape toată Franța.
Revolta liceenilor din Franța scapă de sub control. O școală a luat foc
Andreea Tobias
01 oct. 2026, 13:59, Știri externe
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Un incendiu a distrus joi holul unui liceu din centrul orașului Nantes, în timp ce elevii blocau școala. Liceele sunt blocate în aproape toată Franța.

Este vorba despre liceul public „Nelson Mandela” din Nantes, care are peste 1.700 de elevi și studenți. Directoarea adjunctă, Gaëlle Cordier, a vorbit despre un „incendiu provocat”, fără să precizeze originea lui, potrivit agenției AFP.

Focul a pornit de la un coș de gunoi

Potrivit postului local ICI Loire Océan, incendiul a pornit de la un coș de gunoi. Comandantul pompierilor, Nicolas Leray, a spus că flăcările au ajuns de la fațadă până la mansardă. Pe acoperiș se află panouri fotovoltaice.

Mai multe săli de clasă au fost afectate de foc și de fum. Aproximativ 50 de pompieri au intervenit, iar incidentul nu a făcut victime.

Elevii spun că au ars și câteva camere din internat. Ei mai spun că au fost trase artificii de tip mortier, care au spart geamurile. Martorii au dat vina pe vandali și s-au delimitat de ce s-a întâmplat.

Blocaje în toată Franța

Joi, liceele sunt blocate în aproape toată Franța, inclusiv la Paris, Marsilia, Strasbourg și Rennes. Mișcarea a început marți, iar elevii cer înlocuirea profesorilor absenți și mai multe resurse.

Li s-au alăturat și studenții. Potrivit Uniunii Studenților, aproximativ 30 de campusuri erau blocate joi dimineață. Sindicatul vorbește despre o mobilizare „istorică”.

La Nantes, au fost tensiuni și în fața Facultății de Științe. Acolo s-au tras artificii și au fost incendiate coșuri de gunoi pe liniile de tramvai. Un tramvai a rămas cu geamurile sparte, iar linia 2 a fost întreruptă.

Guvernul convoacă o celulă de criză

Edouard Geffray a anunțat o „platformă de dialog” la care vor putea contribui toți liceenii. Premierul Sébastien Lecornu urma să conducă joi, la ora 13:00, o celulă interministerială de criză la Ministerul de Interne.

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