Ucraina și Coreea de Sud, în conflict diplomatic după dezvăluirea transferului a doi soldați nord-coreeni

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a descris situația drept o „neînțelegere diplomatică” și a transmis că autoritățile de la Kiev lucrează pentru soluționarea rapidă a disputei.

„Nu aș vrea să numesc acest lucru un incident. Să spunem că este o neînțelegere diplomatică”, a declarat Sybiha, potrivit presei ucrainene, conform Reuters.

Ucraina încearcă să repare relațiile cu Coreea de Sud

Președintele Volodîmîr Zelenski a dezvăluit săptămâna trecută, în timpul discursului susținut la Adunarea Generală a ONU, că cei doi prizonieri nord-coreeni au fost trimiși în Coreea de Sud.

Anunțul a provocat nemulțumirea autorităților de la Seul, care doreau ca transferul să rămână confidențial. Biroul prezidențial sud-coreean a cerut în această săptămână explicații și scuze din partea Ucrainei pentru dezvăluirea informației.

Un oficial sud-coreean a declarat că Seulul a dorit păstrarea secretului în principal din motive de securitate, diplomatice și umanitare. Printre preocupări s-au numărat siguranța celor doi soldați nord-coreeni și a familiilor acestora.

Ministrul ucrainean de Externe a subliniat că Seulul este un partener important pentru Kiev și și-a exprimat speranța că disputa va fi soluționată în perioada următoare.

Ucraina a capturat doi soldați nord-coreeni în 2025

Cei doi soldați nord-coreeni au fost capturați de forțele ucrainene în ianuarie 2025. Ei au fost primii militari nord-coreeni capturați în viață de Ucraina de la intrarea Phenianului în războiul împotriva Ucrainei, unde sprijină Rusia.

Coreea de Nord a încheiat un parteneriat strategic cu Rusia care include și un pact de apărare reciprocă. Phenianul a trimis, potrivit estimărilor, aproximativ 14.000 de militari pentru a sprijini forțele ruse în operațiunile menite să alunge trupele ucrainene din regiunea Kursk.

Situația celor doi prizonieri a devenit astfel un subiect sensibil atât pentru Ucraina, cât și pentru Coreea de Sud, în condițiile în care Seulul urmărește îndeaproape implicarea militară a Phenianului în conflictul din Ucraina.

Ucraina și Coreea de Sud încearcă să depășească disputa

Zelenski a declarat în această săptămână că peste 8.000 de militari nord-coreeni s-ar afla în continuare în Rusia și că alți aproximativ 10.000 sunt antrenați pentru o posibilă viitoare desfășurare.

Afirmațiile privind transferul celor doi prizonieri și reacția Coreei de Sud au deschis însă o dispută diplomatică între Kiev și Seul.