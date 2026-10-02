Invazie de urși în Rusia! 308.000 de exemplare au luat țara cu asalt, iar 22 de oameni au fost uciși

Numărul urșilor bruni din țară a ajuns la aproximativ 308.000, mai mult decât dublu față de nivelul înregistrat în urmă cu trei decenii, notează Sky News.

Autoritățile ruse iau în calcul majorarea cotelor de vânătoare pentru urșii bruni, stabilirea unor limite regionale privind populația și acordarea unor atribuții suplimentare autorităților locale pentru gestionarea animalelor.

Creșterea populației de urși este asociată, printre altele, cu iernile mai scurte și mai blânde din ultimele decenii.

Urșii bruni din Rusia au ajuns la 308.000 de exemplare

Potrivit autorităților ruse, populația de urși bruni din Rusia a crescut de peste două ori în aproximativ 30 de ani. Situația este considerată tot mai dificilă în regiunile în care oamenii intră frecvent în contact cu animalele sălbatice.

Guvernul analizează posibilitatea modificării cotelor de vânătoare și introducerii unor limite privind numărul de urși care pot exista în anumite regiuni. De asemenea, autoritățile vor să identifice zonele care au nevoie de finanțare suplimentară pentru gestionarea problemei.

Vicepremierul rus Dmitri Patrușev a declarat că, pe măsură ce populația de urși crește, se înmulțesc și problemele provocate de interacțiunea dintre oameni și animale.

„Sunt necesare măsuri sistemice pentru a asigura coexistența în siguranță a oamenilor și animalelor și pentru a menține echilibrul necesar”, a afirmat oficialul.

Urșii bruni au atacat oameni în mai multe regiuni din Rusia

Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc în Siberia, unde o femeie a fost atacată mortal de un urs chiar în grădina locuinței sale. Siberia găzduiește aproape 27.000 de urși bruni.

În orașul Krasnoiarsk, anchetatorii au deschis săptămâna trecută un dosar penal care vizează ministerul regional al Mediului. Autoritățile susțin că instituția ar fi dat dovadă de neglijență, iar șapte persoane au murit în urma unor atacuri produse în luna septembrie.

Un alt caz grav a avut loc în august, în regiunea Altai. Un urs a atacat doi turiști aflați într-un cort. Animalul a târât afară o femeie în vârstă de 29 de ani, a ucis-o și ulterior i-ar fi îngropat trupul în pădure.

În regiunea siberiană Tuva, antrenorul de hochei Alexander Kuzmenko, tatăl jucătorului din NHL Andrei Kuzmenko, a fost ucis de un urs în timp ce se afla la pescuit, luna trecută.

Rusia susține că atacurile urșilor nu sunt neobișnuite

Ministerul rus al Mediului încearcă însă să tempereze îngrijorarea provocată de numărul recent de incidente. Instituția a declarat pentru RBC că în ultimii ani au fost înregistrate, în medie, între 20 și 30 de atacuri ale urșilor asupra oamenilor în fiecare an.

Potrivit ministerului, singura creștere considerată cu adevărat neobișnuită a fost în 2014, când au fost raportate 166 de cazuri.

Autoritățile susțin că răspândirea rapidă a informațiilor prin intermediul telefoanelor mobile și al rețelelor sociale poate crea impresia că atacurile sunt mai frecvente decât în trecut.

Cu toate acestea, numărul mare de urși bruni și incidentele mortale recente au determinat autoritățile să analizeze noi măsuri pentru controlul populației și reducerea riscului de atacuri.