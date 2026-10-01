Surpriză în Orientul Mijlociu! Siria și Hezbollah s-ar fi întâlnit în secret în Turcia pentru a calma tensiunile

Ar fi vorba despre prima întâlnire cunoscută între foștii aliați deveniți adversari după înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad.

Întâlnirea ar fi avut loc cel puțin o dată în luna septembrie, la inițiativa serviciilor de securitate și informații turce. Potrivit celor șase surse consultate de Reuters, la discuții au participat reprezentanți ai serviciilor de informații siriene, ai Ministerului de Externe de la Damasc și ai Hezbollah.

Informația a fost însă respinsă de autoritățile turce și siriene. Directoratul de comunicare al președinției Turciei a calificat relatarea Reuters drept „complet nefondată”, susținând că afirmațiile privind data, locul și conținutul presupusei întâlniri sunt fabricate. Guvernul sirian a transmis, de asemenea, că informațiile sunt false.

Siria și Hezbollah ar fi discutat despre securitate

Potrivit surselor citate, discuțiile s-au concentrat pe problemele de securitate care au provocat tensiuni între Damasc și Hezbollah.

Un oficial sirian a declarat că cele două părți au transmis că nu se consideră inamice și că Siria ar fi asigurat Hezbollah că nu intenționează să intervină militar în Liban pentru a dezarma gruparea.

În schimb, autoritățile siriene i-ar fi cerut Hezbollah să contribuie la oprirea operațiunilor de contrabandă peste graniță și la desființarea celulelor grupării care ar mai exista în Siria, în special în partea de sud a țării.

Discuțiile au avut loc la scurt timp după ce Siria a anunțat că a capturat o celulă Hezbollah care s-ar fi pregătit să lanseze rachete în sudul țării. Hezbollah a negat implicarea și a afirmat că nu are „nicio prezență” pe teritoriul sirian și că nu desfășoară activități militare sau de securitate în această țară.

Siria și Hezbollah au făcut progrese, dar fără un acord final

Sursele citate de Reuters susțin că întâlnirea ar fi decurs bine și că cele două părți au făcut progrese în privința problemelor de securitate.

Totuși, nu ar fi fost încheiat niciun acord final. Potrivit unei surse libaneze familiarizate direct cu discuțiile, Hezbollah urmărește să își protejeze „flancul”, în contextul temerilor privind posibilitatea ca Siria să lanseze o operațiune împotriva grupării în interiorul Libanului.

Oficialii sirieni ar fi cerut, de asemenea, Hezbollah să nu se amestece în afacerile interne ale Siriei. Gruparea nu ar fi oferit un răspuns direct la solicitarea privind oprirea traficului de arme și desființarea celulelor sale din Siria, dar ar fi promis că nu va interveni în problemele interne ale țării.

Reuters nu a putut confirma locul exact din Turcia în care ar fi avut loc întâlnirea, durata acesteia sau dacă au existat și alte întrevederi.

Turcia ar fi încercat să medieze între Siria și Hezbollah

Potrivit surselor Reuters, Turcia ar fi avut un rol central în organizarea întâlnirii. Ankara încearcă să se poziționeze drept un actor important în procesul de reconstrucție și stabilizare a Siriei și să faciliteze dialogul în regiune.

Atât guvernul sirian, cât și Hezbollah își exprimaseră anterior disponibilitatea pentru discuții. În iulie, ministrul sirian de Externe, Asaad al-Shaibani, declara că Damascul este deschis unei întâlniri cu Hezbollah. O lună mai târziu, liderul Hezbollah, Naim Qassem, afirma că gruparea nu se opune unui dialog cu noua conducere a Siriei.

Un element important al presupuselor discuții este absența Iranului, principalul susținător al Hezbollah. Potrivit unei surse libaneze, gruparea ar fi participat la întâlnire cu acordul Teheranului, însă Iranul ar fi fost nemulțumit că nu a participat direct.

Hezbollah a sprijinit ani la rând regimul lui Bashar al-Assad în timpul războiului civil din Siria. După înlăturarea lui Assad, la sfârșitul anului 2024, relațiile dintre noua conducere de la Damasc și gruparea libaneză s-au deteriorat.