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Marco Rubio merge în Islanda, Grecia și Portugalia. Discuții despre securitate, economie și apărare

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va vizita săptămâna viitoare Islanda, Grecia și Portugalia, unde va discuta despre securitate, apărare, economie și tehnologie.
Marco Rubio merge în Islanda, Grecia și Portugalia. Discuții despre securitate, economie și apărare
Maria Nițu
01 oct. 2026, 22:20, Știri externe
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Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va vizita săptămâna viitoare Islanda, Grecia și Portugalia, unde va discuta cu oficialii din cele trei țări despre cooperarea economică și în domeniul securității, scrie Reuters.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat joi că vizita lui Marco Rubio este programată în perioada 5-8 octombrie.

Prima oprire va fi la Reykjavik, unde secretarul de Stat american va avea discuții cu oficiali islandezi despre „colaborarea în domeniile economic și al securității”, potrivit comunicatului Departamentului de Stat.

Marco Rubio va merge apoi la Atena, unde va conduce delegația SUA la cea de-a șasea sesiune a Dialogului Strategic SUA-Grecia.

Dialogul este un forum diplomatic la nivel înalt, prin care cele două țări discută despre cooperarea în mai multe domenii, inclusiv apărare, energie și securitate regională.

Ultima oprire a lui Rubio va fi Lisabona. Secretarul de Stat american va avea discuții cu oficiali portughezi despre relațiile dintre cele două țări și despre „avansarea cooperării în domeniile apărării, economic și tehnologic”, se mai arată în comunicatul Departamentului de Stat.

Vizita lui Marco Rubio are loc pe fondul discuțiilor dintre SUA și aliații europeni despre securitate, economie și apărare.

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