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Directorul unei școli din Mexic a fost ucis într-un atac comis de doi foști elevi

Doi tineri de 18 ani au atacat o școală din nordul Mexicului, ucigând un director adjunct și rănind alte trei persoane, cu un cuțit, a anunțat joi procurorul local.
Directorul unei școli din Mexic a fost ucis într-un atac comis de doi foști elevi
Sursa foto: X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
01 oct. 2026, 22:32, Știri externe
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Atacatorii sunt doi foști elevi ai școlii, situată în orașul Torreon, în statul Coahuila, a declarat procurorul Federico Fernandez reporterilor, denunțând un „atac brutal”. Cel puțin unul dintre răniți este în „stare gravă”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Potrivit procurorului, agresorii au intrat în școală și au atacat personalul administrativ, apoi câțiva elevi. Ambii au fost arestați. „Motivul pe care l-au invocat inițial este resentimentul față de școală”, a declarat procurorul Fernandez. El nu a oferit detalii despre școala vizată sau despre vârstele celor răniți.

Procurorul a indicat că, pe lângă armele cu lamă, agresorii au folosit „un tip de petardă”. El a exclus utilizarea armelor de foc „deocamdată” . În Mexic, o țară afectată de violența criminalității organizate, atacurile asupra școlilor sunt rare decât în ​​Statele Unite vecine.

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