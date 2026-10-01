Execuție de coșmar în SUA! Femeia condamnată la moarte a supraviețuit ambelor injecții

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, se afla joi într-un spital din Nashville, unde primea îngrijiri medicale, au anunțat avocații săi.

Tentativa de execuție a avut loc miercuri, la Riverbend Maximum Security Institution. Pike ar fi trebuit să fie prima femeie executată în Tennessee în mai bine de două secole, scrie Reuters.

Execuție eșuată în Tennessee, după două injecții letale

Potrivit avocaților lui Christa Pike, autoritățile penitenciare i-au administrat două seringi cu pentobarbital, un barbituric utilizat începând din 2024 de Tennessee în protocolul de execuție prin injecție letală.

Într-un document depus în instanță, avocații au susținut că administrarea substanțelor i-a provocat lui Pike „o agonie inutilă”, fără ca execuția să fie dusă la capăt.

Ulterior, procedura a fost oprită, iar femeia a fost transportată cu ambulanța la un spital din Nashville.

„Christa este în viață chiar acum”, a declarat unul dintre avocații săi, Randall Spivey, în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a precizat că echipa juridică nu avea, la acel moment, informații complete despre prognosticul medical al femeii.

Reprezentanții Departamentului de Corecție din Tennessee nu au oferit detalii despre starea de sănătate a lui Pike.

Execuție eșuată: guvernatorul Tennessee suspendă execuțiile

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, care respinsese luni cererea lui Pike de comutare a pedepsei cu moartea în închisoare pe viață, a anunțat suspendarea tuturor execuțiilor programate în stat pentru restul anului.

Lee a dispus și o analiză externă a tentativei eșuate de execuție.

„Este o tragedie și este profund tulburător pentru mine că acest lucru s-a întâmplat în acest stat”, a declarat guvernatorul, citat de Reuters.

Execuția lui Pike a fost a doua tentativă de execuție prin injecție letală care a avut loc în Tennessee în acest an.

Incidentul readuce în atenție dificultățile cu care se confruntă unele state americane în aplicarea pedepselor capitale, inclusiv problemele legate de protocoalele de injecție letală și de găsirea unor metode alternative de execuție.

Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în adolescență

Christa Pike a fost condamnată la moarte în anii 1990, după ce un juriu a găsit-o vinovată de uciderea unei colege.

Pike avea 18 ani în ianuarie 1995, când, împreună cu iubitul ei în vârstă de 17 ani, Tadaryl Shipp, și o altă persoană, a atras-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, într-o zonă împădurită din apropierea centrului profesional Job Corps din Knoxville.

Potrivit relatărilor despre caz, Slemmer a fost torturată și ucisă. Pike și Shipp au recunoscut implicarea în crimă și au fost condamnați pentru omor de gradul întâi.

Cazul lui Pike a generat acum noi reacții privind aplicarea pedepsei capitale în Statele Unite. Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a declarat că suferința fizică și psihică provocată de tentative repetate și eșuate de execuție este „crudă” și a susținut abolirea pedepsei cu moartea în SUA.