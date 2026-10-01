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Există viață după pentobarbital | Povestea cutremurătoare a Christei Pike, femeia care a supraviețuit injecției letale

Christa Pike, condamnată la moarte de statul Tennessee pentru că și-a ucis cu bestialitate prietena care i-a furat iubitul, sforăia la 40 de minute după administrarea injecției letale. Avocata ei scrisese 226 de pagini de pledoarie, încercând să înduplece judecătorul să comute pedeapsa cu moartea la închisoare pe viață. Nu a reușit, însă injecțiile cu substanța letală schimbă povestea.
Există viață după pentobarbital | Povestea cutremurătoare a Christei Pike, femeia care a supraviețuit injecției letale
Departamentul de Corecție Tennessee
Luiza Moldovan
01 oct. 2026, 08:29, Life-Inedit
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30 de ani a petrecut Christa Pike pe „culoarul morții” pentru că, în 1995, pe când avea 18 ani, a ucis-o pe Colleen Slemmer, colega și prietena ei de la centrul Job Corps din Knoxville. Condamnată la moarte un an mai târziu, Christa Pike și-a așteptat sfârșitul pe „culoarul morții” timp de 30 de ani.

Când, în sfârșit, a fost dusă în camera de execuție, ceva ciudat s-a întâmplat.

Abuzată sexual de la vârstă mică, neglijată, povestea lui Pike nu a impresionat judecătorul

Pentru apărare, povestea nu se oprește însă în noaptea în care Pike și-a ucis prietena.

People scrie că avocații au prezentat în ultimul an detalii cutremurătoare despre copilăria ei: abuzuri sexuale repetate, neglijare și violuri care au început când era foarte mică.

Ei au susținut că trauma și problemele psihice nu au primit greutatea cuvenită la procesul în care a fost decisă pedeapsa.

Există viață după pentobarbital

O petiție de clemență de 226 de pagini a cerut transformarea condamnării la moarte în închisoare pe viață. Guvernatorul Tennessee, Bill Lee, a respins cererea.

Apoi, miercuri seara, după o zi în care instanțele au oprit și apoi au permis din nou execuția, statul a încercat să o omoare.

Au fost administrate două doze de pentobarbital.

Dar Pike a rămas în viață

Martorii au spus că era încă trează în timpul procedurii și că, la un moment dat, a întrebat dacă senzația pe care o avea în braț era normală.

După a doua doză, a continuat să respire, ba chiar să sforăie. La mai bine de 40 de minute de la administrarea medicamentului, execuția nu-și atinsese scopul.

Apoi perdeaua s-a închis

Martorii au fost scoși din încăpere.

Pike a fost transportată la spital.

Avocații ei au cerut de urgență oprirea execuției și au reclamat probleme legate de accesul intravenos, de administrarea medicamentului și de lipsa unei intervenții medicale de urgență. Statul nu a oferit, deocamdată, o explicație completă pentru ceea ce s-a întâmplat în acea cameră.

Este greu să privești această poveste fără să te gândești la Colleen Slemmer, fata de 19 ani care nu a mai avut o a doua șansă.

Moartea ei rămâne centrul crimei pentru care Pike a fost condamnată.

Mama lui Colleen vrea moartea lui Pike

Mama lui Colleen spunea într-un interviu că moartea lui Pike va face dreptate, iar fiica își va fi găsit liniștea, în sfârșit.

Mai mult, spunea că, dacă va fi lăsată în libertate, Pike va ucide din nou.

Dar Pike cea de la 18 ani nu mai este Pike cea de la 50 de ani.

Indiferent de dezbaterea publică, în noaptea de 30 septembrie 2026, s-a întâmplat ceva ce nimeni nu mai putea controla: statul Tennessee a încercat să pună capăt vieții lui Christa Pike, iar, pentru motive care încă nu sunt pe deplin cunoscute, viața ei a continuat.

Pentru cât timp și ce se va întâmpla cu ea de aici înainte sunt, acum, întrebările la care nimeni nu poate răspunde.

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