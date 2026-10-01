Cazul femeii din SUA care a supraviețuit celor două injecții letale. Ce se întâmplă după o execuție eșuată

Ce s-a întâmplat în timpul execuției

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să fie executată miercuri seară, în Tennessee, după ce Curtea Supremă a SUA a permis în ultimul moment administrarea injecțiilor letale, în urma unei dispute juridice, potrivit BBC.

Pike a primit două seringi cu pentobarbital, însă acestea nu i-au oprit inima. Echipa sa juridică a susținut că femeia putea fi încă auzită sforăind după administrarea injecțiilor.

Departamentul de Corecție din Tennessee a apărat procedura folosită și a precizat că „protocolul nu permite proceduri suplimentare dincolo de ceea ce a fost efectuat în această seară”.

Protocolul statului nu precizează însă clar ce trebuie făcut în situația în care un condamnat rămâne în viață după administrarea unei a doua doze, potrivit Associated Press.

Autoritățile nu au explicat deocamdată de ce doza administrată lui Pike nu a fost fatală. Un medic citat de BBC a oferit însă o posibilă explicație.

Femeia a fost dusă la spital

Departamentul de Corecție a anunțat că Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara penitenciarului. Unul dintre avocații săi a declarat că femeia „primește măsuri pentru salvarea vieții” în spital. Starea sa de sănătate nu era clară joi dimineață.

Dr. Joel Zivot, profesor și expert medical al echipei juridice a lui Pike, a declarat pentru BBC că este posibil ca femeia să nu fi atins niciodată un nivel suficient de pentobarbital în sânge pentru a provoca oprirea respirației și insuficiența cardiovasculară.

Medicul a avertizat, de asemenea, că, din cauza întârzierii începerii resuscitării, este posibil ca Pike să fi suferit o leziune cerebrală.

Ce se întâmplă după execuția eșuată

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat o analiză independentă a incidentului. El a anunțat, de asemenea, că ultima execuție programată în acest an nu va avea loc conform planului.

Autoritățile nu au precizat dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike. Există precedente în SUA în care autoritățile au făcut o a doua încercare de executare a unor condamnați.

Christa Pike, și-a torturat colegul de clasă până la moarte în 1995, iar în 1996 a fost condamnată la moartepentru uciderea lui Slemmer, în vârstă de 19 ani. Pike a fost cea mai tânără persoană condamnată la moarte. Crima a fost comisă împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp.

Ce este pentobarbitalul

Pentobarbitalul este un sedativ puternic care încetinește funcționarea organismului, inclusiv a sistemului nervos. În doze mari, substanța poate fi folosită pentru injecții letale.

Utilizarea sa în execuții a fost pusă din nou sub semnul întrebării anul trecut, după o analiză a guvernului federal american care a ridicat îngrijorări privind posibilitatea apariției unor dureri și suferințe inutile.

Administrația Biden a interzis utilizarea pentobarbitalului în execuțiile federale, însă decizia nu se aplică statelor precum Tennessee, care își stabilesc propriile metode de execuție.

În ultimii ani, statele americane au întâmpinat dificultăți în procurarea unor substanțe utilizate în injecțiile letale, după ce mai multe companii farmaceutice s-au opus folosirii produselor lor în execuții.

Nu este prima execuție problematică din Tennessee

Cazul lui Pike nu este primul din Tennessee, în 2026, în care o execuție prin injecție letală nu s-a desfășurat conform planului. În mai, execuția lui Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea și uciderea a trei persoane în 1994, a fost amânată după ce personalul nu a reușit să găsească o venă prin care să administreze injecția letală. Guvernatorul Bill Lee i-a acordat o amânare de un an.

La nivelul întregii țări, execuțiile problematice continuă să genereze controverse. Death Penalty Information Center, organizație care publică statistici și cercetări despre pedeapsa cu moartea, a arătat că în 2022 mai mult de o treime dintre execuțiile din SUA au fost considerate eșuate sau grav problematice.

Potrivit organizației, injecția letală are cea mai ridicată rată de execuții eșuate.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri a avut loc în Oklahoma, în 2014, când execuția lui Clayton Lockett a fost oprită după aproximativ 20 de minute. Injecția cu trei substanțe nu a funcționat corespunzător după ce una dintre venele sale s-a rupt, iar condamnatul a început să se zbată și să tremure incontrolabil.

În SUA, pedeapsa cu moartea este prevăzută de legislația a 27 dintre cele 50 de state. Guvernul federal poate, de asemenea, să efectueze execuții, după ce președintele Donald Trump a încheiat anul trecut un moratoriu, însă administrația sa nu a efectuat până acum nicio execuție federală.