Fenomen unic: Cel mai arid deșert al Pământului este acoperit acum de flori sălbatice

„Este un fenomen unic; există peste 200 de specii de plante”, a declarat pentru Associated Press Jorge Carabantes, șeful Departamentului Arii Protejate din cadrul Corporației Naționale a Pădurilor (CONAF). „Acesta este un eveniment de înflorire evident extraordinar și neobișnuit, foarte diferit de alte înfloriri care au loc în alte părți ale globului.”

Atacama se află între Oceanul Pacific și Munții Anzi, întinzându-se pe aproximativ 1.600 de kilometri de-a lungul coastei de nord a statului Chile.

Deși înflorirea este obișnuită în timpul tranziției de la iarnă la primăvară, anul acesta dunele stâncoase, maronii, care alcătuiesc peisajul tradițional al deșertului s-au transformat într-un covor vibrant și colorat de flori sălbatice în timpul unui Desierto Florido istoric, sau „deșert înflorit”.

„Întotdeauna am crezut că va fi doar maro. Aceasta este imaginea mea despre un deșert, pur și simplu maro”, a spus Felix Banda, în vârstă de 51 de ani, care s-a născut în Chile, dar a trăit toată viața în Australia. „Știam că plouase mult, așa că mă așteptam să văd niște vegetație frumoasă, dar acesta este un peisaj incredibil”, a adăugat el despre prima sa vizită în Atacama.

Precipitații record

Între iulie și august, Chile a înregistrat precipitații record în mai multe regiuni, unele niveluri nemaiîntâlnite de la începerea măsurătorilor în anii 1950. Precipitațiile abundente au fost cauzate de un super El Niño, un fenomen climatic care provoacă creșteri bruște ale temperaturilor globale și devine din ce în ce mai puternic.

„De când au început să se înregistreze precipitațiile, acestea sunt cele mai semnificative cifre în ceea ce privește volumul: 160, 180, 190 de milimetri în unele locații”, a explicat biologul César Pizarro, șeful Secției de Conservare a Biodiversității de la CONAF Atacama. „Ceea ce s-a întâmplat acum are o origine și se numește «super El Niño»”.

Furtunile au provocat inundații, haos și devastări în mai multe părți ale Chile. În nord, acestea au permis, de asemenea, înflorirea istorică a deșertului, cu o acoperire estimată la aproximativ 17.000 de kilometri pătrați în acest an. Această zonă este similară ca mărime cu Regiunea Metropolitană Santiago, cea mai mare și mai populată zonă a țării.

Conform proiecțiilor CONAF, se așteaptă ca acesta să fie cel mai intens și extins Desierto Florido din 1997 încoace.