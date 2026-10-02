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Cel puțin șase șoferi de autobuz din același oraș, atacați în doar 24 de ore

Cel puțin șase șoferi de autobuz din același oraș au fost atacați în doar 24 de ore. Este vorba despre atacuri care au avut loc la Ierusalim. Toți șoferii vizați sunt arabi.
Cel puțin șase șoferi de autobuz din același oraș, atacați în doar 24 de ore
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
02 oct. 2026, 21:42, Social
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Cel puțin șase șoferi de autobuz au fost agresați la Ierusalim în decurs de 24 de ore, anunță The Times of Israel. Autoritățile au stabilit că atacurile care au avut loc miercuri au fost motivate rasial.

Agresorii sunt tineri evrei. Agresiunile au constat în scuiparea șoferilor, aruncarea cu pietre și lovirea acestora. Toate agresiunile s-au produs miercuri în diferite zone ale Ierusalimului.

Autoritățile au început o anchetă. Până în prezent, o singură persoană a fost arestată. Un tânăr evreu a fost dus la audieri.

Situație tensionată în Ierusalim

Situația actuală în Ierusalim este extrem de tensionată și complexă, fiind marcată de un nivel ridicat de alertă de securitate și măsuri militare stricte.

Situația este și mai tensionată deoarece la finalul lunii octombrie vor fi alegerile parlamentare din Israel.

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