Alexandru Rogobete: TAROM nu este o jucărie politică și nici un experiment pentru tot felul de „specialiști”

Mesajul a fost trimis pe Facebook.

„Lăsați compania TAROM în pace! TAROM nu este o jucărie politică și nici un experiment pentru tot felul de specialiști care descoperă peste noapte cum se conduce o companie aeriană. Este compania națională a României, cu zeci de ani de istorie, cu profesioniști și cu oameni care muncesc acolo zi de zi”, a scris Alexandru Rogobete.

Fostul ministru social-democrat a mai spus că TAROM are nevoie de management profesionist și nu de declarații aruncate „aruncate la televizor”

„TAROM are nevoie de management profesionist, investiții și o strategie serioasă de dezvoltare. Nu de declarații aruncate la televizor și nici de experimente făcute pe spatele unei companii strategice românești. Cui nu-i convine TAROM, are alternative. Inclusiv trotineta electrică”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ghinea a spus că TAROM va intra în faliment

Reacția a apărut după ce senatorul USR, Cristian Ghinea, a declarat într-un podcast, că TAROM va falimenta în perioada imediat următoare.

Declarațiile au fost făcute de fostul ministru al Proiectelor și Investițiilor Europene, miercuri, în cadrul podcastului Comunitatea Liberală 1848, difuzat pe YouTube.

„Eu aș vrea să fie privatizat TAROM-ul, dar nu-l cumpără nici dracu’. Deci e dincolo de salvare. (…) În următoarele șase luni, TAROM-ul va falimenta!”, a acuzat senatorul USR, citat de B1TV.