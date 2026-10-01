Prima pagină » Politic » Șerban, atac la Ghinea: O lovitură directă pentru România. Apel către TAROM: Demontați aceste afirmații

Șerban, atac la Ghinea: O lovitură directă pentru România. Apel către TAROM: Demontați aceste afirmații

Fostul ministru social-democrat al Transporturilor, Ciprian Șerban, a reacționat, după ce senatorul USR, Cristian Ghinea, a declarat într-un podcast, că TAROM va falimenta în perioada imediat următoare.
Șerban, atac la Ghinea: O lovitură directă pentru România. Apel către TAROM: Demontați aceste afirmații
Sursă foto: Alexandra Pandrea /GMN / Mediafax Foto
Daiana Rob
01 oct. 2026, 12:15, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarațiile au fost făcute de Ghinea, fost ministru al Proiectelor și Investițiilor Europene, miercuri, în cadrul podcastului Comunitatea Liberală 1848, difuzat pe YouTube.

În cadrul emisiunii, Ghinea a susținut că TAROM, care este compania națională de aviație a României, va falimenta.

„Eu aș vrea să fie privatizat TAROM-ul, dar nu-l cumpără nici dracu’. Deci e dincolo de salvare. (…)  În următoarele șase luni, TAROM-ul va falimenta!”, a acuzat senatorul USR, citat de B1TV. 

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban acuză, într-un mesaj publicat, joi, pe Facebook,  că declarațiile senatorului sunt „o lovitură directă pentru România” și a îndemnat conducerea TAROM să demonteze afirmațiile într-o conferință de presă.

„Când un senator al României își permite să anunțe «falimentul în șase luni» și să îndemne românii să nu mai cumpere bilete, nu mai este vorba despre libertatea de exprimare. Este o iresponsabilitate crasă, un dispreț total față de statul român, un comportament care produce pagube reale unei companii care luptă pe o piață extrem de competitivă”, acuză Ciprian Șerban.

Șerban acuză că declarațiile lui Ghinea „creează panică în rândul partenerilor internaționali, zdruncină încrederea clienților, pun presiune pe furnizori și lovesc în moralul angajaților, oameni care fac parte din elita aviatică a României”. 

Șerban acuză că senatorul USR „sabotează o companie națională”, declarând că „nu poate fi numit altfel decât un trădător al intereselor românești”.

Fostul ministru al Transporturilor a calificat declarațiile drept „unul dintre cele mai grave atacuri” la adresa companiilor naționale, afirmând că „efectul este imediat și direct: pierderi, panică, destabilizare”.

Șerban a făcut un apel ferm către TAROM: „Ieșiți public, într-o conferință de presă, și demontați punct cu punct aceste afirmații!”. 

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
Patrick André de Hillerin este condus astăzi pe ultimul drum
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ai dezghețat prea multă carne? Când o poți pune din nou în congelator și când trebuie să o gătești
CSID
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Promotor