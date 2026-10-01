Șerban, atac la Ghinea: O lovitură directă pentru România. Apel către TAROM: Demontați aceste afirmații

Declarațiile au fost făcute de Ghinea, fost ministru al Proiectelor și Investițiilor Europene, miercuri, în cadrul podcastului Comunitatea Liberală 1848, difuzat pe YouTube.

În cadrul emisiunii, Ghinea a susținut că TAROM, care este compania națională de aviație a României, va falimenta.

„Eu aș vrea să fie privatizat TAROM-ul, dar nu-l cumpără nici dracu’. Deci e dincolo de salvare. (…) În următoarele șase luni, TAROM-ul va falimenta!”, a acuzat senatorul USR, citat de B1TV.

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban acuză, într-un mesaj publicat, joi, pe Facebook, că declarațiile senatorului sunt „o lovitură directă pentru România” și a îndemnat conducerea TAROM să demonteze afirmațiile într-o conferință de presă.

„Când un senator al României își permite să anunțe «falimentul în șase luni» și să îndemne românii să nu mai cumpere bilete, nu mai este vorba despre libertatea de exprimare. Este o iresponsabilitate crasă, un dispreț total față de statul român, un comportament care produce pagube reale unei companii care luptă pe o piață extrem de competitivă”, acuză Ciprian Șerban.

Șerban acuză că declarațiile lui Ghinea „creează panică în rândul partenerilor internaționali, zdruncină încrederea clienților, pun presiune pe furnizori și lovesc în moralul angajaților, oameni care fac parte din elita aviatică a României”.

Șerban acuză că senatorul USR „sabotează o companie națională”, declarând că „nu poate fi numit altfel decât un trădător al intereselor românești”.

Fostul ministru al Transporturilor a calificat declarațiile drept „unul dintre cele mai grave atacuri” la adresa companiilor naționale, afirmând că „efectul este imediat și direct: pierderi, panică, destabilizare”.

Șerban a făcut un apel ferm către TAROM: „Ieșiți public, într-o conferință de presă, și demontați punct cu punct aceste afirmații!”.