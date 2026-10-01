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Pensii înghețate de doi ani. Grindeanu: „Nu este normal și nu este drept”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere reluarea indexării pensiilor, care spune că sunt înghețate de doi ani. Mesajul vine de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.
Pensii înghețate de doi ani. Grindeanu: „Nu este normal și nu este drept”
Sursă foto: Alexandru Nechez / Mediafax Foto
Andreea Tobias
01 oct. 2026, 12:38, Politic
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„Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării, așa cum cer aproape 90% dintre români.

Astăzi, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sunt alături de pensionarii României, cei care au dus poate cea mai grea povară a austerității.

De doi ani, pensiile sunt înghețate, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Nu este normal și nu este drept.

Respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate. Iar indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată.

Avem nevoie de un Guvern care să înțeleagă că demnitatea oamenilor care au clădit această țară este mai presus decât contabilitatea obtuză!”, este mesajul lui Sorin Grindeanu.

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