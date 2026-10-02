Costul Proiectului Bala 2 a fost actualizat de Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați. Cronologia celor două luni de la relansarea discuțiilor și ce urmează

Demersurile pentru actualizarea proiectului Bala 2 – vechi de 17 ani, dar gândit încă de la ultima oprire a capacităților nucleare ale României din cauza secetei, de acum 23 de ani, și scos din sertarele Ministerului Transporturilor pe fondul actualei stării de alertă energetică – sunt avansate și ar urma să intre în ultimele etape de avizare în vederea implementării, după cum se arată în punctul de vedere al AFDJ, transmis de oficialii Ministerului Transporturilor la solicitarea reporterului Mediafax.

Istoria proiectului critic pentru energia României

Conducerea regiei autonomă sub umbrela Ministerului Transporturilor prezentase în detaliu, la jumătatea lunii august, într-un răspuns la solicitarea Mediafax, toate etapele proiectului, care era inițial o parte dintr-un contract semnat acum peste 17 ani, dar au fost regândite după ce au fost contestate de organizații neguvernamentale, în comun acord cu reprezentanții Comisiei Europene.

Oficialii Executivului de la Bruxelles au confirmat la sfârșitul lui august, la solicitarea Mediafax, că Proiectul Bala a fost subiectul unei plângeri venite de la sediul central al unei organizații importante care activează în domeniul protecției mediului.

Lucrările de pe Dunăre care pregătesc deblocarea Proiectului Bala au fost propuse în urmă cu 23 de ani, imediat după prima oprire totală a Centralei Nucleare de la Cernavodă, mai ales în perspectiva derulării proiectelor de dezvoltare a Unităților 3 și 4, potrivit unui document guvernamental consultat de Mediafax.

Proiectul care vizează lucrările pe brațul Bala al Dunării a fost readus în atenția opiniei publice de premierul interimar Ilie Bolojan pe 31 iulie, într-o conferință de presă după oprirea primei unități de la Cernavodă, când a spus că a vorbit cu ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, ca acesta să dispună scoaterea lui de la sertar, după ce fusese pus pe pauză în ultimii ani.

Cu aceeași ocazie, Ilie Bolojan anunța că din 1 august România intră în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă, pe 28 iulie, din cauza debitului redus al Dunării, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională.

Centrala de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica a fost oprită integral pe 13 august

Între timp, starea de alertă a fost prelungită și pentru această lună, iar prognoza debitului Dunării la intrare în tară nu oferă o perspectivă sigură de repornire

Pe 14 august, Ilie Bolojan a anunțat că în acea dimineață a avut loc prima ședință comitetului interministerial format din experți de la toate autoritățile implicate, care au ca obiectiv principal să verifice încă o dată și să actualizeze proiectul care vizează lucrările pe brațul Bala al Dunării.

Potrivit datelor oficiale, proiectul „Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre” a fost aprobat la finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport (P.T.) 2021 – 2027, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii și are deja o serie de avize.

Prin HG nr. 1.079/04.09.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care este de utilitate publică şi interes naţional. Printr beneficiile indirecte ale proiectului se menționează concret: „asigurarea debitului minim de apă pentru răcirea a 4 reactoare la centrala nucleară de la CNE Cernavodă, cu asigurare de peste 97% (asigurarea normată de 97%, reprezintă condiția pentru funcţionarea unităţilor 3 şi 4)”.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (în prețuri valabile la data de 21.02.2023, 1 euro = 4,9193 lei) era de 1.020.762.000 lei, potrivit actului normativ citat. Conform proiectului actual, perioada de implementare este de 60 luni, din care 12 luni durata de proiectare și 48 luni durata de execuție lucrări. Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 luni.

Ce au făcut concret autoritățile

Răspunsul AFDJ transmis Medifax detaliază, pe puncte, momentele-cheie ale discuțiilor pentru actualizarea proiectului.

Potrivit sursei citate, în vederea accelerării demersurilor necesare pentru implementarea proiectului aferent punctului critic Bala, în perioada august 2026 – septembrie 2026 au fost întreprinse o serie de acțiuni și au avut loc mai multe întâlniri de lucru cu reprezentanții instituțiilor implicate, după cum urmează:

Pe 11 august 2026 – A avut loc, în format online, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – DGPET, BEI PASSA și secretarul de stat Ionel Scriosteanu, având ca obiect accelerarea demersurilor necesare pentru implementarea proiectului aferent punctului critic Bala.

Pe 14 august – A fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia Prim-Ministrului nr. 278/2026 privind constituirea Comitetului Interministerial BALA, având ca obiective:

identificarea soluțiilor optime pentru asigurarea alimentării cu apă necesare răcirii reactoarelor nucleare, existente și viitoare, ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă; analizarea și, după caz, propunerea de actualizare a indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de fezabilitate pentru identificarea unor soluții tehnice alternative/complementare privind lucrările care urmează a fi executate în punctul critic 01 Bala, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 – km 175”; analizarea și/sau reevaluarea soluțiilor tehnice prevăzute în Studiul de fezabilitate; stabilirea unui calendar de implementare și identificarea surselor de finanțare necesare pentru implementarea măsurilor și a soluțiilor tehnice prevăzute în documentațiile aferente proiectului.

Pe 2 septembrie – CNE Cernavodă a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții AFDJ Galați și SNN/EnergoNuclear, având ca obiect analizarea aspectelor referitoare la furnizarea datelor și informațiilor-suport necesare actualizării modelului hidrodinamic 2D/3D aferent proiectului BALA 2.

Cu această ocazie, a fost analizată și oportunitatea constituirii unui grup de lucru format din reprezentanți ai AFDJ, CNE, SNN și EnergoNuclear, în vederea facilitării schimbului de informații și clarificării aspectelor tehnice necesare actualizării modelului hidrodinamic, precum și a altor informații-suport necesare derulării proiectului BALA 2.

Pe 7 septembrie – Membrii Unității de Implementare a proiectului BALA 2 au solicitat organizarea unei întâlniri cu reprezentanții MTI – DGPET și BEI PASSA, în vederea analizării caietului de sarcini și a pregătirii reluării procedurii de achiziție pentru contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente proiectului BALA 2.

Pe 14 septembrie – A avut loc, la sediul MTI – DGPET, o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanți ai DGPET, BEI PASSA și AFDJ. În cadrul întâlnirii au fost analizate și discutate aspecte privind actualizarea informațiilor cuprinse în caietul de sarcini, inclusiv prin raportare la intervențiile și modificările survenite în zona punctului critic Bala, respectiv scufundarea a patru barje încărcate cu piatră și detonarea stâncii Pârjoia.

Pe 15 septembrie – A fost semnată comanda pentru revizuirea Devizului general aferent proiectului BALA2.

Pe 18 septembrie – A fost transmis către MTI – DGPET proiectul caietului de sarcini pentru contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente proiectului BALA2.

Pe 22 septembrie – A fost recepționat Devizul general revizuit aferent proiectului.

Pe 28 septembrie – Noii indicatori tehnico-economici ai proiectului au fost avizați în cadrul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al AFDJ-RA Galați”, au transmis oficialii regiei autonome.

În această fază, reprezentații AFDJ nu au transmis cifrele oficiale, intermediare, pe care le-au propus.

„Urmează parcurgerea etapei de avizare în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Etapa următoare: După emiterea filei de buget aferente proiectului, se va proceda la lansarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor aferente proiectului BALA2”, au conchis responsabilii AFDJ pentru Mediafax.