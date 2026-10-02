Competența AI pentru care cererea a explodat cu 1.721%. Cum se schimbă joburile din bănci

Înainte să înlocuiască anumite locuri de muncă, inteligența artificială creează altele în marile instituții financiare. Numărul anunțurilor pentru posturi legate de AI la bănci precum JPMorgan Chase, Citigroup și Capital One a crescut cu 49% în 2026 față de anul precedent, ajungând la 139.819, potrivit CNBC.

Cea mai rapidă creștere a fost înregistrată pentru „agent orchestration”, o competență care presupune proiectarea și coordonarea mai multor agenți AI astfel încât aceștia să poată lucra împreună pentru îndeplinirea unei sarcini. Mențiunile acestei competențe în anunțurile analizate au crescut cu 1.721% în acest an.

„Este, probabil, cea mai căutată competență de pe Wall Street”, a declarat Vijay Swaminathan, directorul general al Draup, companie specializată în analiza datelor privind piața muncii și recrutarea.

Potrivit acestuia, instituțiile au nevoie de angajați care să înțeleagă atât datele și inteligența artificială, cât și modul în care tehnologia poate fi folosită în activitatea unei companii.

Băncile caută oameni care pot integra AI în activitatea de zi cu zi

Băncile merg dincolo de utilizarea chatboturilor și încep să introducă agenți AI în tot mai multe activități, de la tranzacționare și conformitate până la operațiuni administrative și resurse umane.

Dacă primul val de recrutări s-a concentrat în special pe ingineri și specialiști în date care construiau sau adaptau modele AI, instituțiile financiare caută acum și așa-numiții „forward-deployed engineers”, adică ingineri care introduc direct soluțiile AI în activitatea companiilor. Aceștia trebuie să combine competențele tehnice cu o bună cunoaștere a domeniului în care lucrează.

Un proces poate implica, de exemplu, mai mulți agenți AI: unul verifică datele, altul analizează documentele, iar un al treilea controlează respectarea cerințelor de reglementare. Specialiștii trebuie să stabilească ce rol are fiecare agent, cum colaborează aceștia și în ce situații este necesară intervenția unui angajat.

„Este nevoie de mult timp chiar și pentru automatizarea unui proces simplu”, explică analiștii.

Câștigă teren competențele pentru controlul AI

Tot mai multe anunțuri de angajare cer și cunoștințe despre alte tehnologii folosite pentru agenții AI. Mențiunile LangGraph, un instrument care ajută agenții AI să execute sarcini în mai multe etape, au crescut cu 679%, iar cele pentru LlamaIndex, care permite aplicațiilor AI să folosească datele unei companii, cu 291%.

De asemenea, mențiunile RAG, o tehnologie prin care AI poate găsi și folosi informații din bazele de date ale unei companii, au crescut cu 259%.

În paralel, băncile acordă tot mai multă atenție controlului și riscurilor asociate inteligenței artificiale. Cererea pentru competențe legate de „responsible AI” (utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale) a crescut cu 657%, pentru guvernanța AI cu 394%, iar pentru managementul riscului cu 359%.

Competențele din zona guvernanței AI apar în peste 16.000 de anunțuri analizate, aproape de două ori mai multe decât cele aproximativ 8.400 care vizează pregătirea și utilizarea modelelor AI.

Salarii de aproximativ 190.000 de dolari pentru managerii de AI generativ

Noile competențe sunt recompensate și prin salarii mai mari. Posturile legate de inteligența artificială generativă și agenții AI sunt, în general, mai bine plătite decât alte poziții tehnologice din sectorul financiar.

În cazul managerilor din domeniul AI generativ, tehnologia capabilă să creeze conținut nou, precum texte, imagini sau cod, salariul de bază se situează în jurul valorii de 190.000 de dolari pe an.

În ciuda salariilor ridicate, instituțiile financiare întâmpină dificultăți în găsirea specialiștilor necesari. Din acest motiv, marile bănci investesc și în programe interne prin care actualii dezvoltatori și angajații cu experiență în diferite domenii sunt pregătiți pentru noile roluri.

Pe lângă cunoștințele tehnice, companiile pun tot mai mult accent pe capacitatea de rezolvare a problemelor, creativitate, înțelegerea proceselor și abilitatea angajaților de a pune întrebările potrivite.