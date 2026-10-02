Euro a explodat: 5,34 lei. Cel mai scump euro din istorie

Moneda europeană s-a apreciat vineri cu 6,7 bani, iar leul a ajuns la cel mai slab nivel înregistrat vreodată în raport cu euro.

Joi, BNR anunțase un curs de 5,2777 lei pentru un euro. Creșterea de vineri este de 1,27%.

Precedentul record, de 5,2788 lei pentru un euro, fusese înregistrat pe 23 septembrie. În numai nouă zile, euro a ajuns astfel cu aproape 6,6 bani peste acel nivel.

Saltul fusese anticipat încă de joi după-amiază pe piața interbancară, unde euro a urcat brusc de la aproximativ 5,28 lei și a trecut de pragul de 5,34 lei.

În ultimii zece ani, cel mai mic curs a fost de 4,4484 lei pentru un euro, iar media a fost de 4,8638 lei.

Cât costă celelalte valute

Dolarul american a fost cotat vineri la 4,7519 lei, după o creștere de 7,54 bani, iar lira sterlină a ajuns la 6,2764 lei, în creștere cu 9,57 bani.

Francul elvețian a avut un avans și mai mare, de 14,51 bani, și a ajuns la 5,7347 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4526 lei. Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2658 lei, iar zlotul polonez la 1,2216 lei.

Aurul s-a scumpit cu peste 13 lei într-o zi

Gramul de aur a ajuns vineri la 639,2010 lei, cu 13,602 lei mai mult decât la cursul precedent.

Nivelul de vineri nu reprezintă însă un record pentru aur. În acest an, gramul de aur a ajuns la 680,6943 lei pe 7 mai.

Cursurile sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară.