Autostrada Unirii A8 prinde viteză. Primii kilometri ar putea fi deschiși circulației în primăvara lui 2027

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma anunță că pe sectorul cuprins între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 70%.

„După un început mai timid, cu multă ploaie și un șantier înotând în apă la tot pasul, constructorul s-a dezlănțuit în ultimele luni”, susține Cosma.

Acesta spune că aproape 90% din terasamente sunt finalizate și că „avem deja «negru» pe jumătate din cei 24 de kilometri ai proiectului.

Oficialul adaugă că în fiecare zi se aștern peste 1.500 de tone de asfalt, iar podurile și pasajele au ajuns la aproximativ 75%.

De asemenea, cele două ecoducte „mamut”, fiecare cu o lățime de 100 de metri și care vor permite traversarea autostrăzii de către fauna sălbatică, sunt finalizate.

Pe șantiere sunt prezenți peste 800 de muncitori și aproximativ 700 de utilaje și echipamente.

Primii kilometri, dați în circulație în 2027

Horațiu Cosma anunță că în prima parte a anului viitor vor fi dați în circulație primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8.

Potrivit acestuia, în primăvară va fi deschisă prima jumătate a proiectului, între Târgu Mureș și Acățari, care va funcționa ca o centură ocolitoare sudică a municipiului Târgu Mureș. Mai departe, în vara lui 2027 vor fi deschiși circulației și cei aproximativ 12 kilometri dintre Acățari și Miercurea Nirajului.

Oficialul din Ministerul Transporturilor transmite că în toamna acestui an va fi emisă autorizația de construire pentru următorul sector, de la Miercurea Nirajului spre Sovata.

„Mai departe, pe A8 montan, se lucrează deja pe sectorul Joseni – Ditrău, iar pentru celelalte sectoare dificile din munți suntem în plin proces de proiectare de detaliu”, adaugă Cosma.

Lotul Joseni–Ditrău al Autostrăzii A8 are o lungime de 14,4 kilometri și include construirea a 18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru traversarea faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, care va permite deschiderea circulației pe acest tronson înainte de finalizarea sectorului următor.

A8, legătura cu Moldova

A8 este proiectul de autostradă care va traversa România de la Târgu Mureș, prin zona montană și Moldova, până la Ungheni, la granița cu Republica Moldova.

Proiectul va fi continuat peste Prut pentru realizarea unei legături rutiere rapide către Chișinău.

De altfel, Administrația Națională a Drumurilor din Republica Moldova a anunțat în august lansarea licitației pentru servicii de proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate.

Sectorul începe la nodul rutier din Ungheni și va continua pe aproximativ 125 de kilometri, până la intersecția cu drumurile M5/R5, în apropierea satului Budești, în municipiul Chișinău.