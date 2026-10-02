Granturi de până la 267.000 de lei: Primele contracte din programul SME Eco-Tech au fost semnate

„Primele 41 de acorduri de finanțare din SME Eco-Tech au fost semnate”, a transmis ministrul interimar al Economiei.

Bilanțul dosarelor: 140 de proiecte admise

Irineu Darău a prezentat vineri un bilanț al cererilor depuse pentru programul SME Eco-Tech, un program care se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în sectoarele comerțului, serviciilor și producției și urmărește sprijinirea investițiilor în modernizare, digitalizare și tehnologii cu impact redus asupra mediului.

Până în prezent, din cele 432 de cereri de finanțare, 140 de dosare au primit undă verde, 103 au fost respinse, iar alte 189 de solicitări se află în diverse etape de clarificare și soluționare administrativă.

Alți 98 de solicitanți admiși parcurg în prezent procedurile bancare pentru contractarea creditului.

Finanțare mixtă: grant nerambursabil și credit bancar

„Sprijinul este unul mixt: un grant nerambursabil de maximum 40% din cheltuielile eligibile, în limita a 267.240 de lei, completat de un credit de investiții de minimum 60%. Practic, sprijinul public este completat de finanțare bancară și merge către investiții care pot face firmele mai productive și mai competitive”, se mai arată în mesajul publicat de Irineu Darău pe Facebook.

Înscrierile rămân deschise până la finalul anului 2026

Potrivit anunțului, firmele eligibile pot depune în continuare cereri de finanțare în cadrul programului. Termenul-limită este 30 decembrie 2026, ora 20:00.