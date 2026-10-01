„Cine pe cine a supărat acum zece luni sau acum 20 de ani”. Rogobete, despre blocajul politic

„Politica nu poate fi un concurs despre cine pe cine a supărat acum zece luni sau acum 20 de ani.” Alexandru Rogobete cere partidelor să coboare tonul.

„Cred că România are nevoie acum, mai mult decât oricând, de echilibru, calm și responsabilitate. Este momentul să lăsăm orgoliile și reproșurile deoparte și să ne întoarcem la ceea ce contează cu adevărat: oamenii și România.

Politica nu poate fi un concurs despre cine pe cine a supărat acum zece luni sau acum 20 de ani. Politica trebuie să fie despre construcție, dialog și capacitatea de a aduce oameni diferiți la aceeași masă pentru un obiectiv comun. Trǎim politic prea mult în trecut și prea puțin pentru viitorul oamenilor!

În plină criză politică, un fost ministru cere dialog: „Dialogul nu este o slăbiciune”

De aceea, cred că toate forțele politice responsabile trebuie să contribuie acum la stingerea crizei, nu la adâncirea ei. Să coborâm tonul. Să renunțăm la atacurile permanente. Să reluăm dialogul cu bună-credință și să construim o majoritate stabilă, care să reziste nu doar la un vot în Parlament, ci să poată susține România în anii care urmează.

Țara noastrǎ are nevoie de decizii economice, de investiții, de reforme făcute cu mintea limpede și, înainte de toate, de încredere.

Nu trebuie să gândim toți la fel. Nu trebuie să renunțăm la identitatea noastră politică. Dar putem să înțelegem că există momente în care responsabilitatea față de țară trebuie să fie mai puternică decât orgoliile de partid.

Este timpul să facem România bine.

Iar binele pentru România nu vine de la sine. Vine prin oameni care cred în România, care au curajul să construiască și care înțeleg că dialogul nu este o slăbiciune, ci începutul oricărei construcții serioase.

Avem nevoie de un guvern pentru România. Un guvern care să aducă stabilitate, încredere și speranță. Un guvern care să lucreze pentru oameni.

Pentru că, până la urmă, dincolo de partide și de diferențele dintre noi, avem aceeași țară de construit.

Bine pentru România”, este mesajul postat de Alexandru Rogobete.