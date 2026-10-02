Antreprenorii români, pesimiști: 81,4% spun că mediul de afaceri s-a deteriorat în 2026

Potrivit studiului prezentat de IMM României, 46,5% dintre antreprenori spun că mediul de afaceri s-a deteriorat „mult”, iar 34,9% consideră că deteriorarea a fost „foarte mare”.

În același timp, 75,1% dintre respondenți consideră că politicile publice nu ajută afacerile, ci îngreunează activitatea acestora. Printre principalele probleme indicate se află creșterea costurilor de funcționare, fiscalitatea ridicată, impredictibilitatea legislativă, instabilitatea economică și birocrația.

Doar 6,2% dintre antreprenori consideră că politicile publice au un efect pozitiv asupra mediului de afaceri, inclusiv prin facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și programe de sprijin.

În ceea ce privește sprijinul mediului politic pentru antreprenoriat, peste 86% dintre antreprenori îl consideră nefavorabil.

Scăderea cererii

Scăderea cererii este indicată printre principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii. Reducerea puterii de cumpărare și inflația au afectat vânzările, cu efecte asupra fluxurilor de numerar și capacității firmelor de a-și achita obligațiile.

Evoluția consumului este reflectată și în răspunsurile antreprenorilor: 55% dintre aceștia spun că au înregistrat scăderea încasărilor în ultimele șase luni.

În paralel, creșterea prețurilor la energie electrică și combustibili a dus la majorarea costurilor de operare pentru 53,2% dintre întreprinderi. Aceste costuri suplimentare sunt transferate, în parte, în prețurile produselor și serviciilor, ceea ce poate duce la reducerea vânzărilor și, ulterior, a încasărilor.

Doar 18,6% dintre întreprinderi spun că își permit să absoarbă creșterile de prețuri la energie și combustibili pentru a-și păstra poziția pe piață.

Mai mult de jumătate dintre antreprenori se așteaptă la scăderea activității

Perspectivele pentru următoarele șase luni sunt, de asemenea, pesimiste. Potrivit IMM România, 53,5% dintre antreprenori estimează o scădere a activității economice, iar 27,9% se așteaptă la stagnare.

Doar 9,3% prognozează o creștere moderată a activității, în timp ce niciun respondent nu estimează o creștere semnificativă.

Pesimismul se reflectă și în planurile de angajare. 55,8% dintre antreprenori spun că vor păstra numărul actual de angajați, în timp ce 35,7% estimează că vor face concedieri în perioada următoare.

Ce măsuri cer antreprenorii

Reducerea impozitării forței de muncă este măsura fiscală indicată cel mai frecvent de antreprenori. 68,2% consideră că o astfel de măsură ar putea contribui la creșterea veniturilor salariaților fără majorarea costurilor suportate de companii și ar ajuta firmele să păstreze forța de muncă.

De asemenea, 56,6% dintre antreprenori cer reducerea impozitului pe dividende, considerând că măsura ar putea stimula investițiile și competitivitatea companiilor.