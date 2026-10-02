Trump: Europa a convenit să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale de motorină

Donald Trump a transmis mesajul pe propria rețea de socializare Truth Social.

„Europa a convenit recent să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale importante de motorină. Procesul va începe imediat”, a scris Trump vineri după amiaza.

Liderii G7 au discutat prin videoconferință despre creșterea prețurilor la combustibil și despre disponibilitatea produselor petroliere rafinate, a anunțat un oficial francez. Pe ordinea de zi s-a aflat și eliberarea coordonată a unor cantități din rezervele strategice, în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie.

La final, Clash Report a anunțat că țările din G7 au convenit să elibereze, pe parcursul a patru luni, până la 100 de milioane de barili din rezervele de motorină și țiței pentru a contribui la temperarea creșterii vertiginoase a prețurilor la combustibil. Măsura vizează o cantitate semnificativă de motorină în primele 20 de zile.

Amenințările din SUA

Anterior, SUA a amenințat cu interzicerea exporturilor de motorină pentru a forța Europa să elibereze rezervele, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile. Amenințarea putea fi materializată rapid deoarece Donald Trump vrea să reducă prețurile combustibilului din SUA înainte de alegerile din noiembrie.

Washingtonul a făcut presiuni asupra Parisului și Berlinului să utilizeze stocurile de urgență de combustibil, solicitând totodată milioane de barili de motorină din UE pe parcursul a șase luni.

Solicitarea a pus Europa sub o presiune sporită. O altă sursă dintr-o capitală europeană a declarat că Washingtonul a solicitat UE 120 de milioane de barili de motorină pentru următoarele șase luni. Cererea vizează tot blocul comunitar, deși presiunea SUA s-a concentrat în special asupra Parisului și Berlinului.

Oficialii americani consideră că Franța și Germania nu s-au ridicat la înălțimea angajamentelor anterioare de a elibera rezervele de urgență de țiței și produse petroliere.

„Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite în timp ce urmărim multiple căi de a spori oferta de produse rafinate și de a reduce costurile pentru consumatori”, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Discuții generate de perturbările aprovizionării cu motorină

Președintele Donald Trump s-a gândit să impună restricții la export pentru a reduce prețurile interne la combustibil înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Acestea reprezintă una dintre nemulțumirile populației care a provocat o scădere în sondaje a republicanilor lui Trump.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat miercuri că se așteaptă ca Europa să anunțe în curând măsuri privind suplimentarea stocurilor de motorină.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deși lucrăm la restabilirea acestora, și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, este vorba despre numeroase perturbări”, a declarat Wrigh.

Dependența Europei de combustibilul american a crescut în urma interdicției impuse importurilor din Rusia ca urmare a războiului din Ucraina. De asemenea, conflictul dintre SUA și Iran a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu.