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Nicușor Dan s-a întâlnit cu Donald Trump în timpul Adunării Generale a ONU

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump. Întâlnirea a avut loc în cadrul recepției pe care Trump a găzduit-o cu ocazia Adunării Generale a ONU.
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Donald Trump în timpul Adunării Generale a ONU
sursa: X
Petru Mazilu
02 oct. 2026, 15:27, Politic
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Întâlnirea a fost la New York. Președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, apar într-o fotografie alături de liderul SUA, Donald Trump.

„Este o onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump  la New York, în cadrul recepției pe care a găzduit-o cu ocazia Adunării Generale a ONU, a transmis Nicușor Dan pe X despre întâlnirea care a avut loc în septembrie în SUA.

Mesajul lui Nicușor Dan despre întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a trimis un mesaj despre relațiile bilaterale.

„România prețuiește profund Parteneriatul său strategic cu Statele Unite. Obiectivul nostru este clar: să colaborăm cu președintele Trump pentru a ridica această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura o securitate și o prosperitate sporite ambelor noastre națiuni”, a scris Nicușor Dan.

Președintele României a analizat relațiile militare și economice dintre cele două țări.

„Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Împărtășim aceeași viziune: securitatea începe acasă. România își va îndeplini rolul în consolidarea propriei capacități de apărare și descurajare. În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, ne vom onora în continuare angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a mai efectuat o vizită oficială în SUA la începutul anului 2026. Atunci, el a mers la Washington, la invitația lui Donald Trump, pentru a participa la Consiliul Păcii.

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