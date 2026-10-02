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Dominic Fritz: USR nu votează un guvern „paravan pentru PSD”. Soluția sunt alegerile anticipate

USR consideră că doar alegerile anticipate sunt soluția pentru ieșirea din criza politică, a transmis vineri Dominic Fritz, după o discuție cu Biroul Național al partidului despre consultările de la Cotroceni.
Dominic Fritz: USR nu votează un guvern „paravan pentru PSD”. Soluția sunt alegerile anticipate
Maria Miron
02 oct. 2026, 15:12, Politic
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Dominic Fritz a discutat vineri cu membrii Biroului Național al USR despre poziția partidului la consultările de la Cotroceni. Liderul USR a anunțat că formațiunea consideră alegerile anticipate drept soluția pentru ieșirea din actuala criză politică.

Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România”, a transmis Fritz.

În cazul în care președintele va face o altă nominalizare pentru funcția de premier, USR este însă dispus să participe la discuții.

„Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, dacă președintele face o altă nominalizare”, a precizat liderul USR.

Fritz: USR nu intră la guvernare cu miniștri PSD

Fritz spune că partidul își menține poziția din ultimele cinci luni și nu va intra la guvernare dacă din viitorul Executiv vor face parte miniștri PSD.

„Dar rămânem consecvenți cu ce spunem de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD. USR nu va vota niciun guvern care e paravan pentru PSD”, a transmis Dominic Fritz.

„Prima zi fără să fiu primar. Tot nu votăm un guvern PSD!”, a scris Fritz în debutul postării pe rețelele sociale.

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