Fifor cheamă partidele la dialog: „Să ne așezăm la masă. Fără ultimatumuri, fără aroganță”

Mihai Fifor le cere formațiunilor politice să renunțe la confruntări și să caute împreună o formulă de guvernare, afirmând că România traversează „o criză economică și politică serioasă”.

„România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Iar responsabilitatea de a găsi această soluție ne aparține tuturor. De aceea, este momentul ca toate forțele politice responsabile să coboare tonul, să lase deoparte orgoliile și să se așeze la aceeași masă”, a scris vineri social-democratul pe rețelele sociale.

Un prim punct asupra căruia partidele ar trebui să ajungă la un acord este schimbarea direcției de guvernare, consideră deputatul PSD.

„Nu mai putem continua cu același model și nu putem transforma România într-un teren al confruntărilor politice fără sfârșit. Avem nevoie de dialog, de responsabilitate și de disponibilitatea reală de a construi o majoritate parlamentară largă, capabilă să susțină un guvern cu puteri depline”, a transmis Fifor.

Fifor: Anticipatele nu rezolvă urgențele de astăzi

În privința posibilității organizării unor alegeri anticipate, social-democratul spune că acestea reprezintă o procedură democratică și constituțională, dar nu oferă o soluție pentru problemele imediate.

„România are nevoie acum de un guvern cu puteri depline, capabil să facă rectificarea bugetară și să asigure finanțarea necesară pentru Sănătate, Educație și funcționarea statului”, a precizat Fifor.

De asemenea, el susține că PSD este pregătit pentru „orice variantă constituțională”, însă dialogul între partide trebuie încercat înaintea declanșării unor noi alegeri.

„Să ne așezăm la masă. Fără ultimatumuri. Fără aroganță. Fără războaie politice sterile. Să vedem ce putem construi împreună și care este formula care poate aduna o majoritate parlamentară în jurul unui program clar și al unei schimbări reale de direcție”, a conchis deputatul PSD.

Criza politică durează de aproape cinci luni

România a rămas fără un guvern cu puteri depline după ce Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis, pe 5 mai, printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, AUR și grupul parlamentar PACE – Întâi România.

De atunci, tentativele de formare a unui nou Executiv au eșuat. Cea mai recentă a fost miercuri, 30 septembrie, când Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament.

Parlamentarii PSD au fost prezenți la ședința de învestire pentru a asigura cvorumul, însă nu au participat la vot. Mihai Fifor anunțase înaintea ședinței că social-democrații vor fi prezenți în plen, dar nu vor vota Guvernul propus de Siegfried Mureșan.