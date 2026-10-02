Reacția PNL după audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași: Există riscul ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic

Ionel Bogdan, deputat PNL, a afirmat că audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași „ridică întrebări importante și legitime” privind momentul în care a fost programată audierea.

„Audierea premierului la DNA în calitate de martor într-un dosar, ridică întrebări importante și legitime. De ce a fost necesară deplasarea la Iași și de ce audierea nu se putea face la București? De ce audierea a fost programată într-un moment politic important, înaintea unor noi discuții despre formarea unui guvern? De ce există informații „pe surse”, date de săptămâni întregi, privind chemarea premierului la DNA?”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de formațiunea prezidată de Ilie Bolojan.

Avertisment privind „ciocanul politic”

Liberalii fac apel la transparență din partea sistemului de justiție, subliniind că ridicarea acestor întrebări nu are scopul de a contesta independența magistraților.

„Publicul trebuie să primească explicații clare despre circumstanțele unei proceduri care îl privește pe primul-ministru al țării. Întrebările nu contestă independența justiției, ci dimpotrivă, tocmai respectul față de justiție”, a continuat deputatul PNL.

Ionel Bogdan a afirmat că, în lipsa unor explicații și în contextul unor „show-uri mediatice”, încrederea în actul de justiție ar putea fi afectată.

„Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi”, notează Ionel Bogdan.

Audierea lui Ilie Bolojan

Poziția Partidului Național Liberal vine în contextul în care președintele formațiunii și premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.