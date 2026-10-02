Martor sau suspect? Tudorel Toader explică ce urmează pentru Ilie Bolojan după audierea de la DNA

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader spune că statutul de martor al lui Ilie Bolojan depinde de probele procurorilor. Premierul este audiat vineri la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

„Depinde de probele pe care le va obține procurorul, le va pune cap la cap, le va corobora cu celelalte probe”, a explicat fostul ministru la Antena 3 CNN.

În funcție de concluzii, a adăugat el, „Bolojan rămâne cu calitatea de martor sau dobândește calitatea de suspect”.

Toader a vorbit și despre declarațiile lui Fănel Bogos. Potrivit fostului ministru, omul de afaceri încearcă să scape cât mai ușor de răspunderea penală. „Nu cred că-i vorba de relații politice, cât de relații juridice”, a spus Toader.

El a precizat că Bolojan rămâne premier până la instalarea unui nou prim-ministru cu puteri depline. Chiar dacă ar deveni suspect, Bolojan beneficiază de prezumția de nevinovăție, a subliniat Toader.

Ce investighează DNA

Ancheta vizează o presupusă rețea de influență pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Miza erau despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro pentru fermele avicole ale lui Bogos.

Bolojan este audiat pentru întâlnirea din 23 septembrie 2025, de la Palatul Victoria. Bogos a venit atunci însoțit de Mihai Barbu, fostul lider PNL Vaslui, inculpat în dosar.

Guvernul a precizat anterior că discuția a durat circa 15 minute. Potrivit Executivului, Bolojan nu știa ca cineva să fi cerut sau primit vreun avantaj pentru organizarea audienței. Premierul a susținut că nu a făcut niciun demers după întâlnire.

Într-o interceptare, o persoană afirma că Bogos ar fi dat 1,5 milioane de euro pentru a ajunge la Bolojan. Afirmația aparține unor terți și nu reprezintă o constatare a procurorilor.