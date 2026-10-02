Lider PNL, după audierea lui Bolojan la DNA Iași: „Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”

„Două lucruri sunt de spus despre teatrul ieftin de astăzi dimineață de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan, în calitate de martor la DNA Iași”, a scris Alexandru Muraru pe Facebook.

Critici la adresa PSD

Deputatul critică PSD Iași și vorbește despre „un val de ipocrizie”.

„Nu pot sa nu remarc valul de ipocrizie la PSD Iași (care a pierdut un consilier județean – vicepreședinte al filialei – și unul din cei mai longevivi primari din cauza incompetenței lui Cojocaru și a lipsei de convingere în fața șefilor de la centru, pe amendamentul Fritz). Încă aștept chemarea la DNA a lui Sorin Grindeanu în cazul țepelor Nordis, a cutiilor de pantofi pline cu sute de mii de euro dar mai ales pentru probabilul act de trădare cu privire la ingerințe străine în dărâmarea guvernului Bolojan”, a adăugat liderul PNL Iași.

Întrebări despre momentul audierii

În ceea ce privește audierea lui Bolojan, deputatul spune că există „o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public”.

„Prezența premierului Ilie Bolojan ca MARTOR la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul”, a susținut Muraru.

El a subliniat că audierea are loc în timp ce România caută „o nouă formulă de guvernare” și susține că acest context politic nu poate fi ignorat.

„Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”, a transmis deputatul liberal

Muraru ridică apoi mai multe întrebări legate de organizarea audierii. „De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București?”, întreabă acesta.

Deputatul a susținut că, în lipsa unor răspunsuri clare, cazul poate afecta încrederea în actul de justiție. „Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție”, a afirmat Muraru.

Ilie Bolojan a fost audiat vineri, la DNA Iași, în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos.