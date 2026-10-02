Cu cine împarte celula Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți de Curtea de Apel București, într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Prejudiciul stabilit de anchetatori depășește un milion de euro.

Fostul candidat la președinție a fost dus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Poliției Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, el împarte celula cu alți trei bărbați și refuză mâncarea primită.

Colegii de celulă sunt Tiberiu Marian Bîzu, Alexandru Costin Muraru și Laurențiu Stan, arestați în dosare de trafic de droguri.

În total, ei sunt acuzați că ar fi traficat aproape două tone de droguri.

Bîzu a fost reținut pe 24 august, după percheziții la 16 adrese din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit DIICOT, gruparea lui ar fi transportat cu TIR-uri canabis, hașiș și cocaină din Spania în Europa. Rețeaua ar fi oferit servicii de transport și unor grupări albaneze de traficanți. Autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania au capturat patru transporturi, cu aproximativ 1.719 kilograme de droguri. Valoarea lor estimată ajunge la circa 25 de milioane de euro pe piața de stradă.

Muraru a fost reținut în urma acțiunii „1 Mai”, în care 12 persoane au fost ridicate pe 21 și 22 aprilie.

Gruparea este acuzată că producea și vindea droguri în România, inclusiv din culturi de canabis ascunse în interior.

Anchetatorii au confiscat atunci droguri, peste 173.000 de lei, 12.410 euro și monede virtuale de 35.000 de euro.

Despre Laurențiu Stan, al treilea coleg de celulă, se știu deocamdată puține detalii.