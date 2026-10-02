Robert Sighiartău, despre audierea lui Bolojan la DNA: „Sistemul are nevoie de un PNL docil”

Robert Sighiartău susține că Ilie Bolojan a deranjat prin reformele legate de pensiile speciale și companiile de stat, precum și prin încercarea de a limita numirile politice.

„Când încerci să schimbi România, afli cât de bine sunt apărate privilegiile. Când atingi pensiile speciale, deranjezi. Când răscolești mușuroaiele de interese din energie și din companiile de stat, deranjezi. Când ceri performanță în locul numirilor politice și respect pentru banul public, deranjezi și mai mult”, a transmis vineri Sighiartău.

Sighiartău: „A tulburat confortul celor obișnuiți să trăiască din privilegii”

Deputatul PNL consideră că ostilitatea politică față de Bolojan are legătură cu aceste măsuri.

„Ilie Bolojan și-a asumat această confruntare. Iar eu cred că ostilitatea politică împotriva lui are o explicație simplă: a tulburat confortul celor obișnuiți să trăiască din funcții, relații și privilegii”, susține liberalul.

Sighiartău critică folosirea audierii în lupta politică, precizând că statutul de martor al lui Bolojan nu reprezintă o acuzație.

„Această calitate nu este o acuzație. Transformarea ei într-un verdict public servește însă celor care vor să compromită orice încercare de reformă. Justiția trebuie să stabilească adevărul, independent. Nu să fie invocată și amestecată ca armă în lupta politică”, spune deputatul PNL.

„Sistemul are nevoie de un PNL docil”

Potrivit liberalului, miza depășește situația lui Ilie Bolojan, iar atacurile la adresa celor care încearcă să promoveze reforme îi pot descuraja și pe alții să facă același lucru.

„Cei care trăiesc din privilegiile statului își doresc un PNL docil: să accepte, să negocieze funcții și să lase lucrurile așa cum sunt. Eu cred într-un PNL care are curajul să schimbe lucrurile și puterea să rămână drept când este sub asediu”, a mai scris politicianul.

„Sistemul are nevoie de un PNL docil. România are nevoie de un PNL curajos”, a transmis Robert Sighiartău.

Bolojan, audiat aproape două ore și jumătate la DNA Iași

Ilie Bolojan a fost audiat vineri, în calitate de martor, la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Audierea a vizat circumstanțele audienței pe care Bolojan i-a acordat-o lui Bogos, în septembrie 2025, la Palatul Victoria.

Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, ancheta vizând demersuri care ar fi urmărit schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și obținerea unor avantaje pentru firmele omului de afaceri. Ilie Bolojan nu are calitatea de suspect sau inculpat în dosar.

Bolojan a părăsit sediul DNA după aproape două ore și jumătate. Guvernul a transmis că acesta „a făcut toate precizările solicitate” referitoare la întâlnirea cu Bogos. La plecare, Bolojan nu a făcut declarații și nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.