Bolojan, audiat la DNA Iași | Martor în dosarul cu Fănel Bogos. Audierile s-au încheiat. Premierul nu a făcut declarații / Susținători Georgescu, protest la DNA

Audierile s-au încheiat, după mai bine de două ore. Bolojan a părărsit sediul DNA Iași fără să dea declarații. Acesta a fost huiduit de puținii protestatari aflați în fața sediului.
Nici avocatul premierului Ilie Bolojan nu a dat declarații: „Nu pot să vă dau declarații, îmi pare rău”, le-a spus acesta jurnaliștilor.
Potrivit unei informări a Guvernului, premierul Ilie Bolojan este audiat ca martor pentru determinarea circumstanțelor audienței întâlnirii cu omul de afaceri Fănel Bogos.
„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1.
Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos”, transmite Guvernul.
Sursa citată a mai transmis că Ilie Bolojan „a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”.
Câțiva protestatari se află în fața sediului DNA Iași, cât timp Ilie Bolojan se află în incinta sediului.
Aceștia, puțini la număr, sunt susținători ai lui Georgescu. Ei scandează: „Nu mai amânați, legea aplicați”, dar și mesaje de susținere pentru fostul candidat la prezidențiale.
Unul dintre aceștia poartă un drapel pe umeri și scandează lozinci la megafon.
Aceștia l-au așteptat în fața sediului DNA înainte să ajungă. Atunci când premierul a ajuns la sediu, aceștia au strigat lozinci precum: „Trădătorule!”, dar și „Presa mincinoasă!”.
Deși întâlnirea lui Bolojan cu omul de afaceri a fost una scurtă, iar premierul a precizat, atunci că a refuzat propunerea lui Fănel Bogos de a-l destitui pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, premierul va fi audiat, totuși, în calitate de martor, pentru ca procurorii să afle ce s-a discutat mai exact în cadrul întâlnirii.
Omul de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, fusese sancționat de DSVSA Vaslui după ce, în septembrie 2024, la fermele sale a fost depistat un focar de salmonella. La acel moment, șeful DSVSA, Mihai Ponea, a decis sacrificarea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului.
Întâlnirea a fost intermediată de fostul șef PNL Vaslui, Mihai Barbu, care ar fi primit, potrivit stenogramelor, o mare cantitate de produse din carne de pasăre, dar și produse lactate, precum și suma de 500.000 de euro, printr-un intermediar, pentru a „organiza” întâlnirea cu premierul Bolojan.
Potrivit surselor Gândul, Bogos ar fi reușit să se întâlnească, joi, 23 septembrie 2025, cu premierul Bolojan, și să-i prezinte acestuia situația firmei sale și a problemei sale, însă premierul a refuzat cererea lui Bogos de a-l demite pe șeful DSVSA Vaslui, considerând că firma are prea multe probleme.