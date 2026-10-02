Liderul unui partid palestinian s-a retras din cursa electorală din Israel. Demersul a fost inițiat de Ben Gvir

Măsura a fost luată în urma unui articol în care Abu Shehadeh a descris atacul Hamas din 7 octombrie 2023 drept un „eveniment istoric important”, potrivit AFP, citată de France24.

El a negat că ar fi susținut atacul, dar declarațiile sale au stârnit critici aspre.

Săptămâna trecută, Comisia Electorală Centrală a Israelului a votat descalificarea lui Abu Shehadeh, la cererea ministrului de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir.

Curtea Supremă s-a reunit, joi, pentru a examina recursul lui Abu Shehadeh împotriva descalificării.

Instanța i-a propus să se retragă de bunăvoie

În loc să pronunțe o hotărâre, instanța i-a propus să se retragă de bunăvoie, după ce a dat de înțeles că majoritatea judecătorilor săi erau în favoarea excluderii sale din alegeri.

I s-a acordat termen până vineri dimineață pentru a lua o decizie.

Abu Shehadeh nu a avut altă opțiune decât să se retragă pentru a evita o descalificare oficială care ar fi avut „consecințe grave pentru viața politică și parlamentară a țării”, a declarat Balad.

Liderul partidului Balad și-a retras candidatura, dar această decizie nu a marcat sfârșitul luptei sale politice, a precizat partidul său într-un comunicat, adăugând că el va rămâne liderul partidului.

Abu Shehadeh conduce partidul palestinian de stânga Balad și a fost deputat în Knesset, Parlamentul unicameral al Israelului, între 2019 și 2022.

Partidele arabe israeliene sunt considerate de analiștii politici drept potențiali factori decisivi în alegerile din 27 octombrie, sondajele indicând că nici coaliția premierului Benjamin Netanyahu, nici principalul bloc de opoziție nu sunt pe cale să obțină majoritatea.

Descalificarea, rară în Israel

Descalificarea candidaților este un fenomen rar în Israel, unde Curtea Supremă a anulat, de-a lungul timpului, majoritatea interdicțiilor aprobate de comisia electorală. Conform legislației israeliene, candidații pot fi excluși doar dacă neagă existența Israelului ca stat evreiesc și democratic sau dacă susțin lupta armată a unui stat inamic sau a unei organizații teroriste împotriva Israelului. Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 este considerat cel mai mare masacru asupra evreilor de la Holocaust încoace. În atac au murit peste 1.200 de evrei. În 2025, ONU a adoptat o rezoluție comună prin care condamnă atât atacul Hamas, cât și Războiul din Gaza. Atacul este considerat motivul din cauza căruia Israelul a declanșat Războiul din Gaza, în care au murit 70.000 de palestinieni. Războiul a durat doi ani, dar Israelul încă își exercită controlul militar în Gaza și Cisiordania, chiar și în urma armistițiului convenit de Consiliul Păcii al lui Trump. O organizație pentru drepturile omului îi ia apărarea Adalah, organizația israeliană pentru drepturile omului care îl reprezintă pe Abu Shehadeh, a acuzat Curtea Supremă că l-a descalificat, de fapt, prin presiunile exercitate asupra sa pentru a-și retrage candidatura. „Un lider palestinian a fost forțat să se retragă din alegerile pentru Knesset-ul israelian după ce Curtea Supremă a precizat clar că îl va exclude”, a declarat organizația într-un comunicat adresat AFP. Adalah a afirmat că deceniile de activitate publică ale lui Abu Shehadeh în calitate de activist pentru drepturile omului, legislator și lider de partid demonstrează „opoziția sa consecventă și fără echivoc față de orice formă de violență”. Partidul lui Abu Shehadeh îi reprezintă pe palestinienii din Israel