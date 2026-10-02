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Bărbat din Constanța, în atenția Poliției: ar fi vândut pe internet o armă cu aer comprimat

Un bărbat din orașul Constanța este urmărit penal de polițiști, dup ce acesta ar fi vândut online o armă neletală supusă autorizării.
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Daiana Rob
02 oct. 2026, 10:36, Social
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Joi, polițiștii au descins acasă la bărbat, acolo unde aceștia au găsit „5 puști cu aer comprimat, 19 de pistoale de același tip, dar și 46 de recipiente conținând aproximativ 16.500 de proiectile metalice”.

Potrivit polițiștilor constănțeni, bărbatul ar fi vândut online o astfel de armă.

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul ar fi oferit spre vânzare, prin intermediul unei platforme de comerț online, o armă neletală supusă autorizării”, informează IPJ Constanța.

Bărbatul nu apărea în baza de date a Poliției ca deținător autorizat de arme și muniții.

Puștile și pistoalele cu aer comprimat, dar și munițiile, au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Vor fi supuse unor constatări criminalistice și balistice, potrivit sursei citate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

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