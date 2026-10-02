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Elevii au parte de un weekend prelungit. Luni nu se fac cursuri, de Ziua Educației

Elevii nu vor merge la școală luni, 5 octombrie 2026, când este sărbătorită Ziua Educației.
Elevii au parte de un weekend prelungit. Luni nu se fac cursuri, de Ziua Educației
Sursa foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
02 oct. 2026, 10:53, Social
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Ziua Internațională a Profesorului, cunoscută și drept Ziua Mondială a Educației, este marcată în fiecare an pe 5 octombrie, dată dedicată, la nivel internațional, cadrelor didactice și rolului pe care acestea îl au în societate.

În România, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, în această zi nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar.

Astfel, elevii și angajații din învățământ au parte de un weekend prelungit. Activitatea didactică va fi reluată marți, 6 octombrie, după programul obișnuit.

Cum este structurat anul școlar 2026-2027

Primul modul se desfășoară de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026.

Urmează vacanța de toamnă, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii revin la școală luni, 2 noiembrie.

Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie 2026, și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie.

Al treilea modul începe luni, 11 ianuarie 2027, iar data încheierii acestuia diferă de la un județ la altul, deoarece fiecare inspectorat școlar stabilește perioada vacanței mobile, cunoscută și drept „vacanța de schi”.

Astfel, data de încheiere a celui de-al treilea modul poate fi: vineri, 12 februarie 2027; vineri, 19 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027.

Elevii vor avea o săptămână de vacanță în intervalul 15 februarie–7 martie 2027. În funcție de data la care se va lua această vacanță, cel de-al patrulea modul va începe luni, 22 februarie, 1 martie sau 8 martie și se va încheia vineri, 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie, și se termină marți, 4 mai 2027. Elevii se întorc la cursuri miercuri, 5 mai.

Ultimul modul va începe miercuri, 5 mai 2027, și se termină vineri, 18 iunie 2027.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și durează până duminică, 5 septembrie 2027.

Elevii din anii terminali vor încheia cursurile mai devreme

Pentru elevii din anii terminali, cursurile se încheie mai devreme, în timp ce alții vor termina mai târziu:

  • clasele a XII-a de zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă termină pe 4 iunie 2027;
  • elevii claselor a VIII-a termină pe 11 iunie 2027;
  • majoritatea elevilor termină pe 18 iunie 2027;
  • clasele din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile stabilite prin ordin, și elevii din învățământul profesional termină pe 25 iunie 2027;

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