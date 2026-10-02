Incendiu violent la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Patru construcții au ars, un bărbat a fost rănit

Potrivit ISU Neamț, pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 1.30, printr-un apel la 112.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la patru construcții folosite ca adăpost pentru animale și spații de depozitare și exista riscul ca flăcările să se extindă la mai mulți copaci.

La intervenție au fost mobilizate echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SVSU Alexandru cel Bun și IPJ Neamț. Din cauza focului puternic, dispozitivul a fost suplimentat cu forțe și mijloace de la Detașamentele de pompieri Roman și Târgu-Neamț.

În cele patru construcții erau depozitate aproximativ 50 de metri cubi de lemne, trei tone de plante furajere, cereale, obiecte de cult, materiale textile, elemente de mobilier bisericesc, un autoturism și diverse obiecte de uz gospodăresc.

Pompierii au intervenit și pentru îndepărtarea a trei mașini aflate în imediata apropiere a incendiului, pentru a preveni distrugerea acestora și extinderea flăcărilor.

În urma incendiului au fost răniți cinci porci. De asemenea, un bărbat în vârstă de 73 de ani a suferit arsuri ușoare la nivelul capului și membrelor superioare. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital.

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă de producere a incendiului acțiunea intenționată, respectiv folosirea cu intenție a unei surse de aprindere pentru generarea incendiului.