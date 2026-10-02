Raport NTSB: turnul de control nu a transmis informații cruciale piloților avionului Amazon prăbușit la Miami

Potrivit raportului preliminar al National Transportation Safety Board (NTSB), cu patru minute înainte ca avionul cargo să fie autorizat pentru aterizare, un controlor de trafic aerian transmisese unei alte aeronave informații despre vânt, scrie NBC News.

Era vorba despre rafale de până la 25 mph, aproximativ 40 km/h, din direcția sud. Informația nu a mai fost transmisă și echipajului avionului cargo. Raportul NTSB precizează că regulamentele federale impun comunicarea direcției și vitezei vântului atunci când există o componentă de vânt din spate la aterizare.

Avionul a atins pista cu 184 mph

Accidentul s-a produs pe 6 septembrie, pe Aeroportul Internațional din Miami. Avionul Boeing 767, care transporta colete pentru Amazon după un zbor din Puerto Rico, a aterizat cu aproximativ 1.200 de picioare, aproape 366 de metri, dincolo de capătul pistei.

În momentul contactului cu pista, aeronava avea o viteză de 184 mph, aproximativ 296 km/h, și se afla deja la aproximativ trei sferturi de milă, 1,2 kilometri, de la începutul pistei.

Avionul a ieșit de pe pistă cu aproximativ 130 mph și a lovit echipamente ale aeroportului și o dubă în care se aflau angajați ai unei firme de curățenie a aeronavelor. Ulterior, a traversat gardul aeroportului și a lovit o mașină aflată pe un drum public. Cinci persoane aflate în dubă au murit. Alte două persoane din dubă au fost grav rănite, la fel ca șoferul mașinii lovite. Cei doi piloți au suferit răni ușoare.

Vântul din spate poate face aterizarea mai dificilă

Vântul din spate poate crește viteza aeronavei față de sol și poate reduce distanța disponibilă pentru oprire. Experții citați de NBC News au subliniat că astfel de condiții pot contribui la o aterizare dificilă, în special atunci când există rafale. Totuși, raportul preliminar nu stabilește că lipsa avertizării privind vântul a fost cauza accidentului.

Un fost membru al NTSB a explicat că omisiunea a fost importantă, dar nu ar fi fost suficientă, de una singură, pentru a provoca prăbușirea. Accidentele aviatice sunt de regulă rezultatul unei succesiuni de factori.

I’ve just read the NTSB’s preliminary findings on the Amazon Boeing 767 incident in September. Here’s what happened, in simple terms: The NTSB’s preliminary FDR data shows Flight 7598 landed about 3,800 ft down the runway at around 160 knots leaving less runway to stop. The… pic.twitter.com/ZN1rP37iMK — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) October 1, 2026

Piloții avertizaseră că avionul era prea rapid

Raportul mai arată că unul dintre piloți l-a avertizat în mod repetat pe celălalt că aeronava se apropia de aterizare cu o viteză prea mare. După aterizare, avertismentele au continuat. Potrivit rezumatului înregistrărilor din cabină, celălalt pilot nu a oferit un răspuns verbal consistent.

Avionul a emis, de asemenea, mai multe avertismente automate privind viteza de coborâre și apropierea de teren. Cei doi piloți zburaseră împreună pentru prima dată chiar în ziua accidentului. Datele arată că frânele au fost acționate, apoi eliberate în timp ce motoarele au trecut la puterea necesară pentru o eventuală reluare a zborului. Frânele au fost aplicate din nou când mai rămăseseră aproximativ 415 picioare, circa 127 de metri, de pistă.

NTSB nu a stabilit deocamdată cauza accidentului. Investigația completă ar putea dura mai mult de un an. Avionul avea 32 de ani și fusese construit inițial pentru transportul pasagerilor. Aeronava fusese transformată ulterior în avion cargo, în 2016. După accident, Amazon și-a suspendat colaborarea cu compania 21 Air, operatorul aeronavei. Investigația NTSB continuă.