Începe vaccinarea antigripală. Cine beneficiază de vaccin gratuit și cine primește compensare 50%

Vaccinarea antigripală este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de minimum șase luni, femeilor însărcinate, persoanelor de peste 65 de ani, celor care suferă de anumite boli cronice, personalului medico-sanitar și auxiliar, precum și persoanelor și copiilor instituționalizați.

Pentru persoanele încadrate în aceste categorii cu risc crescut, vaccinul antigripal este gratuit.

O compensare de 50% din prețul de referință este acordată persoanelor cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice.

Cei care nu se încadrează în categoriile pentru compensare se pot vaccina după achiziționarea vaccinului la preț integral.

Ministerul Sănătății precizează că persoanele care vor să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției medicale.

Vaccinarea poate fi făcută fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile comunitare autorizate pentru administrarea vaccinurilor.

„Recomandăm tuturor cetățenilor să nu amâne vaccinarea antigripală și să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece”, transmite ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Potrivit Ministerului Sănătății, toate formele de vaccin antigripal disponibile pentru sezonul în curs se găsesc în farmacii, în limita stocurilor disponibile.

Autoritățile recomandă, pentru reducerea răspândirii gripei și a altor viroze respiratorii, igiena mâinilor, aerisirea frecventă a încăperilor și consultarea medicului atunci când simptomele sunt severe sau starea de sănătate se agravează.