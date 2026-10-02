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Premii de zeci de milioane de lei puse în joc la Loterie. Report de aproape 12 milioane de lei la 6/49

Loteria Română a anunțat reporturi de peste 11.85 milioane de lei la Loto 6/49, peste 8.46 milioane de lei la Joker și peste 5.46 milioane de lei la Noroc. Tragerile vor avea loc în seara zilei de duminică.
Premii de zeci de milioane de lei puse în joc la Loterie. Report de aproape 12 milioane de lei la 6/49
Radu Mocanu
02 oct. 2026, 11:08, Social
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Mizele extragearii: 6/49, Joker și Noroc

La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 11,85 milioane de lei. La Noroc, este în joc un report cumulat de peste 5,46 milioane de lei. 

La Joker, categoria I, se înregistrează un report de peste 8,46 milioane de lei, iar la categoria a II-a reportul depășește 299.000 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 95.900 de lei.

Reporturile la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, categoria I, este în joc un report de peste 2 milioane de lei, iar la categoria a II-a reportul depășește 56.100 de lei. 

La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 478.700 de lei.

Bilanțul tragerilor precedente

Noua sesiune vine după ce, la tragerile de joi, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri, a căror valoare totală a depășit 1.5 milioane de lei.

Printre marile câștiguri ale serii precedente s-a numărat cel de categoria a III-a la Joker, în valoare de peste 52.000 de lei. 

Extragerile vor avea loc duminică seara, începând cu ora 18:30. 

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