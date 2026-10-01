Un elicopter medical s-a prăbușit în California. Două persoane au murit, două au fost spitalizate

Salvatorii au căutat joi dimineață o a cincea persoană despre care se pare că se afla în aeronavă și care este dispărută, a anunțat Departamentul de Pompieri al comitatului Los Angeles într-o postare pe rețelele de socializare.

Primele echipe de salvare sosite la accident cu puțin timp înainte de ora locală 20:00 miercuri și au scos patru persoane din apă. Două au fost declarate decedate la fața locului, iar două au fost duse în stare stabilă la spitalele de pe continent, a declarat departamentul de pompieri, relatează AP.

„Aceasta rămâne o scenă activă, operațiunile de căutare și salvare continuând pe tot parcursul nopții”, a declarat departamentul.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că investighează accidentul.

Supervizorul comitatului Los Angeles, Janice Hahn, a declarat într-o postare pe X că i s-a spus că elicopterul de evacuare medicală s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Catalina.

I have been informed that a medevac helicopter leaving Catalina Island has crashed shortly after takeoff. LA County Fire, Sheriff, Coast Guard, and Avalon Fire are on the scene. Search and rescue operations are underway and I am praying for everyone who was on board. — Janice Hahn (@SupJaniceHahn) October 1, 2026

Pompierii și salvamarii din regiune au intervenit la fața locului, alături de Garda de Coastă a SUA și departamentul șerifului, au declarat oficialii.

Autoritățile au declarat că elicopterul a fost scufundat la 73 de metri adâncime în largul insulei Catalina, situată la aproximativ 35 de kilometri de pe continentul comitatului Los Angeles.

Se crede că elicopterul aparținea companiei REACH Air Medical Services din Sacramento, California, a relatat KTLA-TV.