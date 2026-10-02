De ce se strică mai repede centrala și electrocasnicele în casele cu apă dură (P)

Pentru a proteja centrala, boilerul și mașina de spălat, trebuie să înțelegi cum se formează calcarul, ce probleme poate provoca și ce măsuri sunt potrivite pentru instalația ta.

De ce apa dură formează depuneri

Duritatea apei este dată în principal de calciul și magneziul dizolvate în ea. Aceste minerale pot exista și într-o apă perfect limpede. Prin urmare, faptul că nu vezi impurități într-un pahar nu înseamnă că apa are o duritate redusă.

Atunci când apa este încălzită, o parte dintre substanțele dizolvate pot forma depuneri solide, cunoscute în mod obișnuit drept calcar. Acestea se acumulează pe suprafețele încălzite, în interiorul unor componente și în pasajele prin care circulă apa.

Problema se dezvoltă treptat. Un strat de depuneri îngreunează transferul căldurii, iar acumulările pot restrânge circulația apei. În funcție de aparat, pot apărea încălzire mai puțin eficientă, supraîncălziri locale sau defectarea unor componente.

Nu toate locuințele sunt afectate la fel. Duritatea apei, temperatura de funcționare, consumul și întreținerea influențează ritmul în care se formează depunerile.

Cum afectează calcarul centrala

Într-o centrală care produce și apă caldă pentru robinete, calcarul poate afecta schimbătorul de căldură. Acesta este componenta prin care căldura ajunge în apă. La multe modele, prepararea apei calde menajere se face printr-un schimbător cu plăci, cu pasaje înguste prin care circulă apa.

Depunerile formate în aceste pasaje pot reduce debitul și pot îngreuna încălzirea. La utilizare, poți observa că temperatura apei oscilează sau că debitul de apă caldă este mai mic decât înainte. Aceste simptome justifică o verificare, dar nu demonstrează singure că problema este calcarul.

Trebuie să faci și diferența dintre apa de la robinet și apa din calorifere. În mod normal, circuitul de încălzire este închis și recirculă aceeași apă. În schimb, la fiecare duș sau utilizare a chiuvetei, prin circuitul de preparare a apei calde trece apă nouă.

Apa folosită pentru umplerea circuitului de încălzire trebuie să respecte cerințele producătorului centralei. Montarea unui dedurizator la alimentarea locuinței nu înlocuiește tratarea corespunzătoare a acestui circuit și nici nu elimină automat nămolul sau rugina existente.

Ce se întâmplă în boiler

Într-un boiler electric, rezistența transformă energia electrică în căldură. La modelele unde aceasta intră direct în contact cu apa, depunerile se pot forma chiar pe suprafața ei.

Stratul de calcar îngreunează transmiterea căldurii către apă. Rezistența poate ajunge să lucreze la o temperatură locală mai mare, ceea ce favorizează deteriorarea ei. Construcția boilerului influențează modul în care apar depunerile și intervențiile necesare.

În rezervor se pot acumula și sedimente. De aceea, întreținerea nu ar trebui limitată la schimbarea rezistenței atunci când aceasta se arde. Verificarea și curățarea se fac potrivit manualului, ținând cont de duritatea apei și de utilizare.

La boilerele prevăzute cu anod de protecție, acesta trebuie verificat conform indicațiilor producătorului. Anodul contribuie la protejarea rezervorului împotriva coroziunii, având un rol diferit de reducerea calcarului. Dedurizarea nu elimină necesitatea acestei verificări.

Cum este afectată mașina de spălat

Mașina de spălat folosește apă nouă la fiecare ciclu. În timp, mineralele din apă pot forma depuneri pe componentele implicate în încălzire, chiar dacă tamburul vizibil pare curat.

Duritatea influențează și dozarea detergentului. Pe ambalaj găsești, de regulă, recomandări în funcție de duritatea apei, cantitatea de rufe și gradul de murdărie. Respectarea acestora ajută la obținerea unei spălări corespunzătoare și la limitarea acumulărilor.

Nu adăuga detergent în exces doar pentru că apa este dură. O cantitate prea mare poate produce spumă excesivă și poate îngreuna clătirea. Nici adăugarea automată a unui produs anticalcar la fiecare spălare nu trebuie făcută fără verificarea instrucțiunilor produsului și aparatului.

Pentru decalcifiere, folosește soluțiile și procedurile compatibile cu modelul tău. Curățarea sertarului, a garniturii și a filtrului accesibil utilizatorului rămâne necesară, deoarece aceste operațiuni rezolvă și acumulări care nu au legătură cu duritatea apei.

Ce semne merită investigate

Depunerile frecvente pe baterii, sita robinetului sau para de duș sunt indicii ușor de observat. Crusta din fierbător poate sugera, la rândul ei, că apa favorizează formarea calcarului.

La aparate, semnele sunt mai greu de interpretat. Zgomotele neobișnuite, apa care nu mai ajunge constant la temperatura dorită sau reducerea debitului pot avea mai multe cauze. O piesă uzată, un senzor defect ori o problemă de alimentare pot produce manifestări asemănătoare.

Nici creșterea facturii de energie nu confirmă singură existența depunerilor. Compară perioade cu un consum similar și ține cont de temperaturile setate și de numărul utilizatorilor.

Dacă observi o schimbare persistentă în funcționare, cere o verificare tehnică. Înlocuirea repetată a unei componente, fără identificarea cauzei, poate lăsa problema nerezolvată.

Cum verifici duritatea apei

Primul pas este să obții o valoare măsurată. Pentru apa din rețea, poți solicita informații furnizorului local și poți verifica apa de la robinet cu un test dedicat durității.

Rezultatele pot fi exprimate în unități diferite, precum grade germane sau miligrame pe litru echivalent carbonat de calciu. Când compari rezultatul cu cerințele unui echipament, verifică unitatea folosită. Două valori numerice nu pot fi comparate corect dacă sunt exprimate diferit.

Un aparat care măsoară totalul substanțelor dizolvate, comercializat frecvent ca tester TDS, nu măsoară direct duritatea. Valoarea afișată nu îți spune separat cât calciu și magneziu conține apa.

Dacă alimentarea provine din puț, analiza trebuie să urmărească și alți parametri relevanți. Duritatea este doar una dintre caracteristicile apei, iar un dedurizator nu rezolvă orice problemă de calitate.

Ce face un dedurizator

Un dedurizator cu rășină schimbătoare de ioni reduce calciul și magneziul din apa care trece prin el. În sistemele obișnuite regenerate cu sare, acești ioni sunt înlocuiți cu ioni de sodiu.

Rășina are o capacitate limitată de lucru, iar periodic trebuie regenerată cu saramură. Acesta este motivul pentru care echipamentul are un rezervor de sare și necesită alimentare cu consumabilul recomandat.

Dacă urmărești să ai apă fără calcar, sistemul trebuie ales și reglat pentru apa și consumul locuinței tale. Scopul este reducerea depunerilor, cu respectarea cerințelor instalației și ale aparatelor alimentate.

Un filtru pentru nisip sau rugină reține particule, dar nu elimină mineralele dizolvate responsabile de duritate. Nici un filtru obișnuit cu carbon activ nu îndeplinește automat această funcție.

Verifică atent și echipamentele prezentate drept soluții „fără sare”. Unele urmăresc limitarea depunerilor fără să reducă efectiv duritatea. Cere explicații despre principiul de funcționare și rezultatul pe care îl poți verifica după instalare.

Cum alegi echipamentul potrivit

Alegerea începe cu duritatea măsurată și consumul de apă. Contează atât cantitatea utilizată într-o zi, cât și debitul necesar când funcționează simultan dușul, un robinet și un aparat electrocasnic.

Numărul persoanelor oferă un reper, dar nu descrie singur necesarul. Două locuințe cu același număr de ocupanți pot avea consumuri și vârfuri de utilizare diferite.

Verifică spațiul disponibil, presiunea de alimentare, posibilitatea evacuării apei de regenerare și accesul pentru întreținere. Compară și costurile de exploatare: sare, apă folosită la regenerare, consumabile și service.

Pentru racordare și reglaje, serviciile de montaj dedurizatoare trebuie corelate cu instalația existentă. Pe dedurizarefiltrare.ro, acestea sunt disponibile la cerere în București și Ilfov și se comandă separat.

La punerea în funcțiune, cere verificarea durității apei tratate și explicarea setărilor. Este util să știi cum completezi sarea, cum recunoști o funcționare necorespunzătoare și când trebuie solicitată întreținerea.

Ce faci cu depunerile deja existente

Montarea unui dedurizator nu trebuie tratată ca o reparație pentru aparatele deja afectate. Echipamentul reduce aportul mineralelor care formează depuneri noi, însă un schimbător blocat sau o rezistență deteriorată necesită evaluare separată.

Curățarea chimică a centralei și intervențiile în boiler se fac de personal calificat, cu produse compatibile cu materialele aparatului. Nu turna soluții acide în instalație și nu adapta rețete casnice la echipamente pentru care acestea nu sunt recomandate.

La mașina de spălat, urmează procedura de decalcifiere din manual. Un program de igienizare a tamburului și o operațiune de îndepărtare a calcarului pot avea scopuri diferite.

După intervenție, urmărește dacă simptomele dispar. Dacă problema persistă, este necesară continuarea diagnosticului, nu repetarea nelimitată a decalcifierii.

De unde începi în locuința ta

Pentru a organiza verificările și întreținerea, poți urma câțiva pași:

Măsoară duritatea apei și păstrează rezultatul împreună cu unitatea de măsură. Consultă manualele centralei, boilerului și mașinii de spălat pentru cerințele privind apa și întreținerea. Programează verificarea aparatelor care prezintă deja zgomote, variații de temperatură sau debit redus. Alege tratarea apei după analiză, consum și debitul necesar, apoi verifică rezultatul după montaj. Continuă întreținerea aparatelor și a dedurizatorului, inclusiv alimentarea cu sare și verificarea periodică a durității.

Protecția împotriva calcarului funcționează atunci când tratarea apei și întreținerea sunt adaptate aceleiași instalații. Înainte să înlocuiești încă o rezistență sau să cumperi un produs anticalcar, află ce duritate are apa și ce a provocat concret defecțiunea.