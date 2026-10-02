Mureșan, despre negocierile pentru viitorul buget al UE: România trebuie să lupte pentru „nivelul maxim” al fondurilor europene

„Viitoarea politică de coeziune a UE va aduce zeci de miliarde de euro pentru România. Dar trebuie să luptăm pentru ele în următoarele săptămâni ca să obținem nivelul maxim de fonduri. Am revenit astăzi la prioritatea mea numărul unu: negocierea viitoarelor fonduri europene pentru România”, a scris Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.

Negocierile pentru viitorul buget al UE, pe ultima sută de metri

„Suntem pe ultima sută de metri în negocierile la nivel european privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru următorii șapte ani. Din acest buget sunt alocate fondurile pentru politica de coeziune”, a adăugat europarlamentarul liberal.

Mureșan a precizat că România a obținut în ultimii 20 de ani peste 53 de miliarde de euro în fonduri nerambursabile prin politica de coeziune.

La acestea se adaugă fondurile pentru agricultură și cele din Planul Național de Redresare și Reziliență, „ajungând astfel la un total de 116 miliarde de euro”.

Potrivit acestuia, politica de coeziune a contribuit la finanțarea autostrăzilor, modernizarea școlilor și spitalelor și dezvoltarea localităților din România.

„Fără acești bani, România nu ar fi fost unde este acum. Fără fonduri europene, România nu se va putea dezvolta suficient în următorii ani. Iar pentru a avea acces la aceste fonduri și în viitor, trebuie să muncim, să negociem și să luptăm pentru interesele României la nivel european”, a spus Mureșan.

Conferință la București despre viitorul politicii de coeziune

La București a avut loc, vineri, o conferință dedicată viitoarei politici de coeziune, organizată în cadrul Grupului PPE din Parlamentul European.

„Tocmai de aceea am insistat să găzduiesc astăzi, la București, o conferință importantă pe această temă a Grupului PPE din Parlamentul European, cel mai mare grup politic european. Alături de 13 deputați europeni, miniștri din România și din alte state europene, precum și aleși locali din țară și din alte orașe europene, am apărat politica de coeziune în viitorul buget european. Am explicat că politica de coeziune contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre România și vestul Europei. Dar nu doar atât. Politica de coeziune înseamnă regiuni puternice în întreaga Europă, orașe mai curate și condiții mai bune pentru sănătatea oamenilor”, a precizat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a legat investițiile în infrastructură și de securitatea europeană, în contextul războiului din Ucraina.

„Politica de coeziune înseamnă și mai multă securitate în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia. O țară precum România, aflată la granița cu războiul, se poate apăra mai bine pe sine și poate apăra mai bine Europa dacă are o infrastructură dezvoltată”, a afirmat el.

„Acestea sunt argumentele cu care convingem statele mai dezvoltate să finanțeze politica de coeziune. Așa obținem fonduri europene pentru România”, a subliniat europarlamentarul.

Guvernul Mureșan a fost respins, miercuri, de Parlament. Cabinetul propus de europarlamentarul liberal nu a obținut numărul necesar de voturi pentru învestire.