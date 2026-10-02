20 de propuneri pentru criza locuințelor, prezentate Comisiei Europene | Ce soluții cer reprezentanții României

Douăzeci de propuneri pentru reducerea crizei locuințelor au fost prezentate Comisiei Europene de europarlamentarii Gabriela Firea și Victor Negrescu și de o delegație de senatori români. Propunerile vizează, printre altele, creditele pentru tineri, locuințele pentru profesori și medici, chiriile accesibile și renovarea blocurilor.

Scrisoarea a fost înmânată joi, la Bruxelles, comisarului european pentru energie și locuire, Dan Jørgensen.

Delegația română a fost condusă de senatorul Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senat.

Fonduri europene pentru programele românești de creditare a tinerilor

Propunerile au fost discutate și cu Irene Tinagli, președinta comisiei speciale a Parlamentului European pentru criza locuințelor.

Printre măsurile propuse se află folosirea fondurilor europene pentru programele românești de creditare a tinerilor, precum Family Start, Student Invest și Noua Casă.

Inițiatorii cer, de asemenea, un fond european de garantare a chiriilor, care să ofere protecție atât proprietarilor, cât și chiriașilor tineri.

Construirea sau închirierea de locuințe pentru doctori și profesori

O altă propunere vizează construirea sau închirierea, de către primării, a unor locuințe pentru profesori și medici în localitățile în care școlile și spitalele întâmpină dificultăți în recrutarea personalului.

Pe listă se mai află extinderea programului „Lift pentru viață” la nivel european și organizarea, în 2027, la București, a unui forum european dedicat locuirii accesibile în Europa Centrală și de Est.

Propunerile vin în contextul unei crize a locuințelor care caracterizează întreagul spațiu european.

Blocurile fără lift

Potrivit comunicatului, peste 43 de miliarde de euro au fost deja mobilizate la nivel european pentru locuire, iar alte 10 miliarde de euro sunt prevăzute pentru 2026 și 2027.

În cazul României, inițiatorii atrag atenția și asupra problemei blocurilor fără lift.

Comunicatul arată că aproximativ 3,5 milioane de români, mulți dintre ei vârstnici, locuiesc în astfel de blocuri.

Gabriela Firea: „Am avut o cerere mai mare decât bugetul disponibil”

Europarlamentarul Gabriela Firea a spus că programele Family Start și Student Invest, lansate în perioada în care era ministru al Familiei, au avut o cerere mai mare decât bugetul disponibil.

„Tocmai de aceea am dus astăzi programele mai departe decât am sperat atunci, pe masa comisarului european pentru locuire”, a scris Gabriela Firea, europarlamentar, pe contul său de socializare.

Ea a mai spus că propunerile au fost discutate „aplicat, pe cifre”, astfel încât finanțarea să țină cont de cerere.