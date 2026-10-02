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Toamna vine cu temperaturi peste normal. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în întreaga țară în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Toamna vine cu temperaturi peste normal. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
02 oct. 2026, 07:46, Social
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ANM a publicat vineri prognoza pentru perioada 5 octombrie-2 noimebrie 2026.

Prognoza pentru săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare mare a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Cum va fi vremea în săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

ANM: Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice, arată ANM.

Prognoza ANM pentru săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, transmit meteorologii.

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