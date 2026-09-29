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Vremea în următoarele patru săptămâni. ANM arată cum se schimbă temperaturile în octombrie

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul și centrul țării la începutul lunii octombrie, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în aproape toată România. Din a doua jumătate a lunii, temperaturile vor crește, iar valorile medii vor ajunge să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei publicate de ANM.
Vremea în următoarele patru săptămâni. ANM arată cum se schimbă temperaturile în octombrie
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
29 sept. 2026, 08:31, Social
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ANM a publicat marți prognoza pentru perioada 28 septembrie – 26 octombrie.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cu abaterile negative cele mai pronunțate în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice, mai scăzute în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sud-estice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, transmite ANM.

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