Vrei să scapi de mușchiul care invadează gazonul în octombrie? Trucul cu bicarbonat de sodiu are un efect neașteptat, dar există o problemă

În octombrie, mușchiul se dezvoltă mai ușor în zonele umede și umbroase, mai ales acolo unde solul este compactat sau drenajul este slab, scrie Blic.

Cum poate acționa bicarbonatul asupra mușchiului

Bicarbonatul de sodiu poate modifica rapid condițiile de la suprafața mușchiului și îl poate usca. Acesta își poate schimba culoarea, apoi se usucă și poate fi îndepărtat mecanic. Problema este că bicarbonatul nu acționează selectiv. Dacă ajunge în cantitate prea mare pe iarba din apropiere, poate provoca deteriorarea acesteia.

Unele recomandări indică folosirea unei soluții obținute din aproximativ o cană de bicarbonat la 3,7 litri de apă. Alte recomandări folosesc cantități mult mai mici. Diferențele mari dintre aceste proporții arată că nu există o rețetă universală pentru utilizarea bicarbonatului pe gazon. O concentrație mai mare poate crește și riscul de afectare a ierbii. Din acest motiv, metoda este prezentată mai degrabă ca o soluție pentru pete izolate de mușchi și nu pentru tratarea întregii peluze.

De ce revine mușchiul după ce este îndepărtat

Eliminarea mușchiului nu rezolvă neapărat cauza apariției lui. Dacă zona rămâne umedă, umbrită sau compactată, acesta poate reveni. Drenajul deficitar și apa care rămâne constant în sol favorizează, de asemenea, dezvoltarea mușchiului. Tunderea ierbii prea scurt poate contribui la apariția problemei.

Societatea Regală de Horticultură din Marea Britanie nu recomandă folosirea unor produse casnice precum bicarbonatul de sodiu, oțetul, înălbitorul sau anumite săpunuri pentru îndepărtarea mușchiului de pe peluze. Un alt risc este acumularea sodiului în sol. Din acest motiv, tratamentul nu ar trebui repetat frecvent în același loc.

Ce mai trebuie făcut pentru un gazon perfect

În octombrie, soluția poate fi îmbunătățirea condițiilor în care crește gazonul. Aerisirea solului compactat ajută la circulația aerului și a apei în jurul rădăcinilor. Drenajul trebuie verificat în zonele unde apa se acumulează. Tunderea ierbii puțin mai sus și însămânțarea zonelor rămase fără iarbă pot ajuta gazonul să ocupe mai mult spațiu.

Bicarbonatul poate fi încercat, așadar, doar pe o suprafață foarte mică, cu atenție la iarba din jur. Dacă mușchiul revine în același loc în fiecare toamnă, cauza poate fi reprezentată de condițiile solului, nu de mușchiul în sine.