Prima pagină » Life-Inedit » Vrei să scapi de mușchiul care invadează gazonul în octombrie? Trucul cu bicarbonat de sodiu are un efect neașteptat, dar există o problemă

Vrei să scapi de mușchiul care invadează gazonul în octombrie? Trucul cu bicarbonat de sodiu are un efect neașteptat, dar există o problemă

Bicarbonatul de sodiu este prezentat drept un truc simplu pentru combaterea mușchiului care apare pe gazon toamna. Metoda poate funcționa pe suprafețe mici, dar există și o problemă.
Vrei să scapi de mușchiul care invadează gazonul în octombrie? Trucul cu bicarbonat de sodiu are un efect neașteptat, dar există o problemă
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
29 sept. 2026, 08:46, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În octombrie, mușchiul se dezvoltă mai ușor în zonele umede și umbroase, mai ales acolo unde solul este compactat sau drenajul este slab, scrie Blic.

Cum poate acționa bicarbonatul asupra mușchiului

Bicarbonatul de sodiu poate modifica rapid condițiile de la suprafața mușchiului și îl poate usca. Acesta își poate schimba culoarea, apoi se usucă și poate fi îndepărtat mecanic. Problema este că bicarbonatul nu acționează selectiv. Dacă ajunge în cantitate prea mare pe iarba din apropiere, poate provoca deteriorarea acesteia.

Unele recomandări indică folosirea unei soluții obținute din aproximativ o cană de bicarbonat la 3,7 litri de apă. Alte recomandări folosesc cantități mult mai mici. Diferențele mari dintre aceste proporții arată că nu există o rețetă universală pentru utilizarea bicarbonatului pe gazon. O concentrație mai mare poate crește și riscul de afectare a ierbii. Din acest motiv, metoda este prezentată mai degrabă ca o soluție pentru pete izolate de mușchi și nu pentru tratarea întregii peluze.

Bicarbonatul de sodiu nu este recomandat de Societatea Regală de Horticultură din Marea Britanie. Imagine ilustrativă. Sursa foto: X

De ce revine mușchiul după ce este îndepărtat

Eliminarea mușchiului nu rezolvă neapărat cauza apariției lui. Dacă zona rămâne umedă, umbrită sau compactată, acesta poate reveni. Drenajul deficitar și apa care rămâne constant în sol favorizează, de asemenea, dezvoltarea mușchiului. Tunderea ierbii prea scurt poate contribui la apariția problemei.

Societatea Regală de Horticultură din Marea Britanie nu recomandă folosirea unor produse casnice precum bicarbonatul de sodiu, oțetul, înălbitorul sau anumite săpunuri pentru îndepărtarea mușchiului de pe peluze. Un alt risc este acumularea sodiului în sol. Din acest motiv, tratamentul nu ar trebui repetat frecvent în același loc.

Ce mai trebuie făcut pentru un gazon perfect

În octombrie, soluția poate fi îmbunătățirea condițiilor în care crește gazonul. Aerisirea solului compactat ajută la circulația aerului și a apei în jurul rădăcinilor. Drenajul trebuie verificat în zonele unde apa se acumulează. Tunderea ierbii puțin mai sus și însămânțarea zonelor rămase fără iarbă pot ajuta gazonul să ocupe mai mult spațiu.

Bicarbonatul poate fi încercat, așadar, doar pe o suprafață foarte mică, cu atenție la iarba din jur. Dacă mușchiul revine în același loc în fiecare toamnă, cauza poate fi reprezentată de condițiile solului, nu de mușchiul în sine.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Un munte din Nepal s-a prăbușit în câteva secunde după trei zile de ploi abundente. Bilanț: 24 de morți și 14 dispăruți
Gandul
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Ce a declanșat scăderea metalelor prețioase
Libertatea
„Gripa bărbaților” chiar există? Ce spun studiile despre diferențele dintre sistemul imunitar al femeilor și gripa bărbaților
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor