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A câștigat peste 16.000 de lei prin retururi fictive la easybox. Polițiștii i-au percheziționat casa

Un tânăr de 28 de ani din județul Iași este cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, după ce ar fi simulat, folosind nume false, retururi fictive pentru mai multe comenzi online și ar fi obținut aproximativ 16.300 de lei. Polițiștii au făcut o percheziție la locuința acestuia, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
A câștigat peste 16.000 de lei prin retururi fictive la easybox. Polițiștii i-au percheziționat casa
Cosmin Pirv
29 sept. 2026, 08:51, Social
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Potrivit polițiștilor, în cursul anului 2026, tânărul ar fi folosit sistemul de livrare easybox pentru a simula retururi fictive aferente mai multor comenzi plasate online.

Acesta ar fi utilizat nume fictive și ar fi înregistrat retururile fără să introducă efectiv produsele în compartimentele destinate predării.

Prin această metodă, suspectul ar fi obținut sumele aferente retururilor, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 16.300 de lei.

Polițiștii au făcut în acest caz luni o percheziție domiciliară în județul Iași.

În urma percheziției, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, obiecte de vestimentație, carduri și alte înscrisuri despre care susțin că au legătură cu operațiunile de retururi fictive.

Suspectul a fost dus la sediul Poliției municipiului Roman pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată.

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